Futebol Grande atuação diante do Bahia consolida bom momento de Caíque França no Sport Goleiro fez diversas defesas difíceis na estreia do Leão da Copa do Nordeste, mas não evitou a derrota do time

Luan Polli, Carlos Eduardo, Saulo, Renan, Jordan, Denis…diversos goleiros vestiram a camisa do Sport desde a saída de Maílson. Nenhum deles conseguiu passar a segurança necessária para se firmar no clube. Em 2024, o carma de sofrer com quem passa pela meta rubro-negra pode ter fim. Após grande atuação diante do Bahia, Caíque França recebeu elogios do técnico Mariano Soso e dos torcedores nas redes sociais. Algo raro nos últimos anos para quem tinha como missão defender o gol leonino.





Suou a camisa



De cabeçadas a chutes de dentro e fora da área, Caíque fez ao menos sete defesas difíceis. Era candidato a herói da partida, já que a atuação estava fazendo o time segurar um empate em 1x1 perante o Bahia. O Tricolor de Aço, porém, conseguiu o gol que decretou o 2x1 aos 50 minutos do segundo tempo. Mas nada que tenha diminuído a participação do camisa 22 do Sport.



“Caíque teve uma atuação significativa. O elenco também tem Thiago e Jordan, com uma competência igualitária, mas eu celebro essa atuação. Ele foi uma grande contratação do Sport”, afirmou o treinador.

Aos 28 anos, Caíque França assinou contrato até o fim de 2024 com o Sport. Revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Oeste, o goleiro chamou atenção do Leão após boas atuações pela Ponte Preta, clube que defendia desde 2022. Ao todo, foram 93 pelo time de Campinas.



Caíque disputou cinco jogos pelo Sport. Além da estreia pelo Nordestão, esteve em campo em quatro confrontos pelo Campeonato Pernambucano. Foi vazado apenas em um, na vitória por 2x1 diante do Santa Cruz. Não sofreu gols nos triunfos por 2x0, contra o Afogados, e por 1x0, ante Maguary e Petrolina. Na derrota do Leão por 4x2 para o Retrô, o dono da meta foi Thiago Couto.

Vai poupar?



O próximo compromisso do Sport é quarta (7), contra o Central, na Arena de Pernambuco, às 20h30. A tendência é que o técnico Mariano Soso poupe a base titular, já que o clube terá outro jogo com menos de 48 horas de descanso, na sexta (9), diante do Treze, também em São Lourenço da Mata, mas agora pela Copa do Nordeste.



No Estadual, o Sport está na liderança, com 15 pontos, já classificado ao mata-mata e com boas chances de terminar em uma das duas primeiras posições, garantindo vaga direto para as semifinais. Além do Central, o Leão ainda terá duelos perante Porto e Náutico.

Pela Copa do Nordeste, a equipe divide a lanterna do Grupo A com América-RN e River-PI, todos sem pontuação.

