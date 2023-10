A- A+

Futmesa Final do primeiro Campeonato de Futmesa do Recife acontece nesta quinta (19) No total, 192 jogadores participaram da competição, com decisão no Geraldão

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) será palco da grande final do Recife Futmesa, primeiro campeonato da modalidade da capital, com jogos a partir das 18h. O evento, aberto ao público, é organizado pela Prefeitura da cidade, e encerrará com a disputa de seis duplas, uma vencedora de cada Região Político-Administrativa (RPA).

Para quem tiver o interesse de conferir a final, haverá um ônibus para torcedores saindo de cada uma das RPAs, onde ocorreram as disputas, às 17h, gratuitamente. No total, 192 jogadores participaram da competição.

O futmesa é uma modalidade derivada do futebol que combina habilidades do esporte na mesa, ao lado de estratégia e precisão. As disputas começaram no dia 28 de setembro, em Cajueiro (RPA 2). Também passou pela Mustardinha (RPA 5), Torrões (RPA 4), Jordão Baixo (RPA 6), Macaxeira (RPA 03) e Santo Amaro (RPA1).

Confira, abaixo, os locais de saída dos ônibus, às 17h:

RPA 1 - Santo Amaro, no Campo do Onze, Avenida Jaime da Fonte s/n

RPA 2 - Cajueiro, na quadra esportiva de Cajueiro, Rua Cel. Urbano Ribeiro De Sena, s/n (Academia da Cidade)

RPA 3 - Macaxeira, na quadra esportiva do Parque da Macaxeira, Avenida Miguel Arraes de Alencar s/n

RPA 4 - Torrões, na quadra esportiva de Roda de Fogo, Rua Prof. Artur Coutinho, s/n

RPA 5 - Mustardinha, na quadra esportiva do CSU, Avenida Manoel Gonçalves Da Luz, s/n

RPA 6 - Jordão Baixo, na quadra esportiva do Jordão Baixo, Rua Alberto Lundgren, 2, s/n

