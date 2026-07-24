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SANTA CRUZ Grande Recife ativa linha especial de ônibus para Santa Cruz x Figueirense na Arena de Pernambuco Ação especial da linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena começa às 14h deste sábado (25)

Os torcedores que irão acompanhar a partida entre Santa Cruz e Figueirense, neste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, pelo Brasileirão Série C, contarão com um esquema especial de transporte público.



O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM) ativará a linha especial 047 - TI Cosme e Damião/Arena para facilitar o deslocamento dos torcedores até o estádio, localizado em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

A operação dos ônibus especiais terá início três horas antes da partida, às 14h, fazendo o trajeto de ida e volta entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e a Arena.

Tarifa e atendimento

A passagem custará o valor do Bilhete Único (R$ 4,50) e poderá ser paga em dinheiro ou com o cartão VEM. Durante o embarque no terminal, os passageiros receberão pulseiras de identificação para organizar o fluxo de retorno após o apito final.

Por se tratar de uma operação de serviço especial para eventos, a linha não aplicará gratuidades nem abatimentos tarifários. Fiscais do consórcio estarão no local para orientar o público e monitorar a frota.



Para dúvidas, reclamações ou sugestões, os torcedores podem entrar em contato por meio da Central de Atendimento ao Cliente, das 8h às 18h, de segunda a sexta, no telefone 0800 081 0158, ou no WhatsApp (81) 9.9488-3999, todos os dias, de 8h às 18h.



Sobre o confronto

Atual terceiro colocado da Série C, com 24 pontos, o Santa Cruz chega para a partida embalado por três vitórias consecutivas na competição - sobre o Paysandu, Ituano e Barra.



Apesar disso, o histórico de confrontos entre as duas equipes é favorável ao time catarinense: em sete jogos disputados, são três derrotas pernambucanas, três empates e apenas uma vitória.

Para esta partida, o Tricolor do Arruda já possui mais de 20 mil torcedores garantidos na Arena, o maior público do clube na atual Série C e em 2026.



Quem não for é… pic.twitter.com/x77XqAzEWW — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 23, 2026

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