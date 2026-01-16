A- A+

Mobilidade Grande Recife monta operação especial de transporte para Santa Cruz x Vitória na Arena de Pernambuco Partida acontece neste sábado (17), às 17h

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) preparou uma operação especial de transporte público para atender os torcedores que irão acompanhar a partida entre Santa Cruz e Vitória, válida pelo Campeonato Pernambucano de Futebol 2026. O jogo será realizado neste sábado (17), às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Para garantir o deslocamento do público até o Estádio, será disponibilizada a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela empresa Mobibrasil. A operação terá início às 15h, duas horas antes do confronto, com encerramento orientado pela fiscalização do consórcio, de acordo com a demanda após o término da partida.

A linha irá circular entre o Terminal Integrado Cosme e Damião e a Arena Pernambuco.

TI COSME E DAMIÃO/ARENA - TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/ PE, Rua Ronnie James Dio (ramal interno)

ARENA/TI COSME E DAMIÃO - Rua Ronnie James Dio (ramal interno), Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

A tarifa aplicada será a Tarifa A, no valor de R$ 4,30. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou com todos os cartões do sistema VEM. Por se tratar de um serviço especial, não haverá concessão de gratuidades ou abatimentos tarifários.

Durante a operação, será realizada a distribuição de pulseiras para controle do acesso ao serviço. Toda a ação será acompanhada e supervisionada pela Fiscalização do Grande Recife, com o objetivo de assegurar organização, segurança e eficiência no transporte dos torcedores.

O consórcio orienta os usuários a chegarem com antecedência e reforça que a operação especial é uma alternativa prática e segura para quem pretende assistir ao jogo na Arena Pernambuco.

