Grande Recife divulga esquema de mobilidade de ônibus para o jogo entre Sport x Vila Nova

O Grande Recife Consórcio de Transportes divulgou o esquema de mobilidade de ônibus para a partida entre Sport x Vila Nova, que acontece nesta sexta (26), às 19h, na Arena Pernambuco.

Para chegar à Arena, os torcedores contarão com a linha 047-TI Cosme e Damião/Arena, que será ativada a partir das 17h e terá bilhete único (anel A: R$4,10).

O Grande Recife orienta que o torcedor, antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado Cosme e Damião indo para a Arena de Pernambuco, adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para o terminal integrado.

Por se tratar de serviço eventual não haverá gratuidade ou abatimento tarifário. A Grande Recife sugere ao torcedor utilizar o transporte público de passageiros, devendo ir para o TI Cosme e Damião utilizando o Metrô e lá embarcar na linha de ônibus com destino a Arena de Pernambuco. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo, serão realizados.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Metrô

A CBTU informou que o metrô também contará com um esquema especial montado para o término da partida entre Sport e Vila Nova. O final da partida ocorrerá às 21h, portanto, ainda dentro do horário normal de funcionamento do sistema. Por este motivo, a demanda de passageiros será monitorada pelo sistema de câmeras do Metrô do Recife e novas composições poderão ser injetadas no sistema para suprir a demanda de passageiros e torcedores.

