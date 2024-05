Grande Recife divulga esquema de ônibus para amistoso da seleção feminina de futebol

A- A+

A Arena de Pernambuco recebe neste sábado (1), às 17h, o amistoso da seleção brasileira feminina de futebol, que entra em campo contra a seleção feminina da Jamaica. O Grande Recife Consórcio de Transportes montou um esquema especial de ônibus para atender aos torcedores que vão se deslocar para o estádio. Será ativada a linha 047 - TI Cosme e Damião/Arena a partir das 14h, com tarifa única de R$ 4,10.

O Grande Recife orienta que o torcedor antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado Cosme e Damião indo para a Arena de Pernambuco, adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para o terminal integrado.

O Consórcio orienta aos torcedores que utilizem o transporte público de passageiros, devendo ir para o TI Cosme e Damião utilizando o Metrô e lá embarcar na linha de ônibus com destino a Arena de Pernambuco. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo, eles serão realizados.

Além disso, os torcedores terão a opção extra de transporte para o estádio, a linha 058 - Expresso Arena será disponibilizada saindo da Praça do Derby, a partir das 14h, e custará R$ 20,00 por pessoa, garantindo a ida e a volta, e as pulseiras serão vendidas antecipadamente. Por se tratar de um serviço especial não haverá descontos ou gratuidades na tarifa. Toda a operação será realizada sob a supervisão dos agentes de Fiscalização do GRCTM. Só será aceito pagamento em dinheiro.





Confira abaixo o detalhamento do itinerário das linhas divulgado pelo Grande Recife





Linha que parte do TI Cosme e Damião:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Linha que parte do Derby:

Sentido Praça do Derby/Arena

Praça do Derby, Av. Agamenon Magalhães, Rua Paissandu, Av. Abdias de Carvalho, BR-232, BR-408, Are na/PE;

Sentido Arena/Praça do Derby

Arena/PE, BR-408, BR-232, Av. Abdias de Carvalho, Rua Benfica, Túnel Chico Science, Ponte Dr. Severino Pinheiro, Praça do Derby.

O Grande Recife informou que toda a operação será monitorada por fiscais do consórcio e, sendo necessário, serão realizados ajustes.

Veja também

Tênis Djokovic elimina espanhol Roberto Carballés vai à 3ª rodada de Roland Garros