TRÂNSITO Grande Recife monta esquema especial de ônibus para Retrô x Santa Cruz na Arena de Pernambuco Linha TI Cosme e Damião/Arena é ativada para garantir o deslocamento dos torcedores mais uma vez

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) definiu o esquema de mobilidade para atender aos torcedores que irão acompanhar a partida entre Retrô e Santa Cruz, válida pelo Campeonato Pernambucano de Futebol 2026.

O jogo ocorre nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco. Para garantir o deslocamento do público, será ativada a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela empresa Mobibrasil.

A operação terá início às 19h e o encerramento será determinado de acordo com a orientação da fiscalização do CTM no local, acompanhando a demanda após o apito final. A partir das 19h, três veículos farão o trajeto entre o Terminal Integrado (TI) Cosme e Damião e a Arena.

Posteriormente, às 22h00, mais dois veículos serão incorporados à frota, totalizando cinco ônibus para garantir o retorno dos torcedores.

Por conta do encerramento das atividades do Metrô do Recife às 23h00, o Grande Recife alterou o destino final da linha especial para o período pós-jogo. Após este horário, os ônibus deixarão de ir para o TI Cosme e Damião e seguirão para o Terminal Integrado de Camaragibe.

O itinerário para o TI Camaragibe seguirá o seguinte trajeto: Rua Ronnie James Dio (ramal interno), Ramal Arena Pernambuco, Avenida Doutor Belmino Correia, Rua Manoel Andrade, Rua Luiza Alves, TI Camaragibe.

Serviço

Valor : Tarifa A - R$ 4,30;

Formas de pagamento : Dinheiro ou qualquer modalidade dos cartões VEM;

Atenção : Por se tratar de um serviço especial, não haverá aplicação de gratuidades ou abatimentos tarifários nesta linha;

Identificação : Para facilitar o controle e o acesso, haverá a distribuição de pulseiras aos usuários.

Toda a operação será monitorada e supervisionada pela equipe de fiscalização do Grande Recife para realizar ajustes, caso necessário.

