Grande Recife divulga linha especial para final do Pernambucano feminino entre Sport e Náutico

A- A+

No próximo domingo (19), será realizada na Arena de Pernambuco, a partida entre Náutico e Sport que decidirá o título estadual de 2023, a partir das 15h50.



O Grande Recife Consórcio de Transporte disponibilizará a linha especial 047-Cosme e Damião/Arena para o deslocamento da população do TI Cosme e Damião até a Arena. A operação tem início às 13h30 e encerramento às 19h30 e serão viabilizados 02 (dois) ônibus para essa operação.



Conforme orientação do Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas, a tarifa da linha será no valor do Anel “A” (R$ 4,10), aceitando todos os cartões VEM, havendo gratuidade para pessoa idosa e também deficiente, afora a manutenção do abatimento para estudantes.



“As torcedoras e torcedores devem optar por esse modelo de transporte, pois a integração entre a linha de ônibus especial a as linhas do metrô é a melhor e mais rápida opção de deslocamento”, disse.



Itinerário



Sentido Cosme e Damião/Arena – TI Cosme e Damião, R. Paulo Afonso (rua sobre o elevado do Metrô), Ramal Externo da Copa, Pte. sobre o Rio Capibaribe, Ramal Interno da Copa, Ramal Interno Norte da Copa, Av. Deus é Fiel, Parada em frente a Arena PE.



Sentido Arena/Cosme e Damião – Av. Deus é Fiel (em frente ao Estádio), Retorno na primeira rotatória, Av. Deus é Fiel, Pte. sobre o Rio Capibaribe, Ramal Externo da Copa, R. Tomas Ferreira, R. sob o Viad. do Metrô, R. Paulo Afonso, TI Cosme e Damião.



Ingressos gratuitos

Para quem desejar assistir o confronto na Arena de Pernambuco, o jogo contará com ingressos gratuitos sendo distribuídos, a partir desta sexta-feira (17). Os ingressos para a torcida do rubro-negra podem ser retirados a partir das bilheterias da sociais, na sede do clube, das 9h às 17h. Já nos Aflitos, os alvirrubros podem retirar os ingressos na secretaria das sociais do clube, das 10h às 16h.

Veja também

Futebol Labandeira quer Sport atento desde os primeiros minutos contra o Vitória