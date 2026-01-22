A- A+

FUTEBOL Grande Recife mobiliza operação especial de ônibus para Jaguar x Náutico, na Arena Pernambuco Linha TI Cosme e Damião/Arena é ativada para garantir o deslocamento dos torcedores

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) montou o esquema de mobilidade para facilitar a vida dos torcedores que vão acompanhar o duelo entre Jaguar e Náutico, nesta quinta-feira (22), na Arena Pernambuco, às 20h.

A partida é válida pelo Campeonato Pernambucano de Futebol 2026. A ação do CTM tem como intuito reforçar a segurança da população.

A linha ativada será a 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela empresa Mobibrasil. A operação especial terá início às 18h e, por conta do jogo acontecer em um dia útil, a frota será reforçada de maneira gradual para melhor atender aos torcedores.

No período do pré-jogo, entre 18h e 20h, o serviço contará com dois veículos, enquanto no pós-jogo, a partir das 21h, um terceiro ônibus será adicionado para agilizar o retorno do público, totalizando três veículos em operação.

Para viabilizar esse atendimento, o Grande Recife realizará o remanejamento de um veículo de cada uma das linhas 2446 – UR-07 (Várzea) / TI CDU e 2492 – Parque Capibaribe / TI Camaragibe. O encerramento das viagens será determinado pela orientação da fiscalização do CTM no local.

A tarifa cobrada será a Tarifa A, no valor de R$ 4,30, com pagamento disponível em dinheiro ou por meio de todos os cartões VEM.

Haverá também a distribuição de pulseiras aos passageiros para facilitar o controle de acesso. É importante ressaltar que, por se tratar de um serviço especial, não serão concedidas gratuidades ou abatimentos nesta linha.



Os ônibus realizarão o trajeto entre o Terminal Integrado (TI) Cosme e Damião e a Arena Pernambuco, percorrendo vias como a Rua Arapongas, Rua Tomaz Ferreira, Rua Bernardim Ribeiro e o Ramal da Arena.



Toda a operação será monitorada de perto pela fiscalização do GRCT para realizar ajustes, caso necessário, de acordo com a demanda de passageiros.

