FUTEBOL Pernambucano 2026: confira esquema especial de ônibus para Jaguar x Sport e Santa Cruz x Decisão Partidas serão na Arena de Pernambuco, neste fim de semana. Operação contará com linhas exclusivas para garantir o deslocamento dos torcedores

O Grande Recife Consórcio de Transporte preparou uma programação especial de ônibus para atender aos torcedores que irão acompanhar a Jaguar x Sport e Santa Cruz x Decisão, partidas válidas pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano Série A1 2026, neste fim de semana.

Os dois jogos serão disputados na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Jaguar e Sport entram em campo às 17h deste sábado (10). Já Santa Cruz e Decisão duelam no domingo (11), a partir das 18h.

Jaguar x Sport

Para a partida entre Jaguar e Sport, o Grande Recife Consórcio ativará a linha 047 – Cosme e Damião/Arena.

A operação será realizada pela empresa Mobibrasil e terá início às 15h, duas horas antes da bola rolar.

Ao todo, três veículos farão o trajeto de ida e volta entre o TI Cosme e Damião e a Arena de Pernambuco.

O encerramento do serviço será orientado pela fiscalização do CTM de acordo com a demanda após o apito final da partida.

Santa Cruz x Decisão

Já no dia seguinte, para o confronto entre Santa Cruz e Decisão, a linha 047 – Cosme e Damião/Arena operará com saídas exclusivas do TI Camaragibe.

Os ônibus começam a circular a partir das 16h, duas horas antes da partida, também com uma frota de três veículos.

O itinerário de ida seguirá pelo Ramal da Arena via Av. Dr. Belmino Correia, com o retorno realizando o sentido inverso até o TI Camaragibe.

Para ambas as operações, valem as seguintes condições abaixo:

Tarifa : será cobrada a Tarifa A (R$ 4,30);



: será cobrada a Tarifa A (R$ 4,30); Pagamento : o acesso poderá ser pago com dinheiro ou qualquer cartão Vem;



: o acesso poderá ser pago com dinheiro ou qualquer cartão Vem; Pulseiras: para facilitar o embarque no retorno, haverá distribuição de pulseiras aos torcedores.

Por se tratar de um serviço especial voltado ao evento esportivo, não haverá concessão de gratuidades ou abatimentos tarifários nestas linhas.

Toda a operação será monitorada de perto pela fiscalização do Grande Recife para assegurar a fluidez e a segurança no transporte dos torcedores.

