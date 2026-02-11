A- A+

TRÁFEGO Santa Cruz x Náutico: Grande Recife monta operação especial de ônibus para o clássico Embate entre a Cobra e o Timbu acontece pelos jogos pela semifinal

Para a disputa do Santa Cruz e Náutico, que acontece nesta quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, o Grande Recife Consórcio de Transporte preparou uma operação especial para garantir o deslocamento dos torcedores. O jogo está previsto para começar às 20h.

A Linha 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada, iniciando as atividades às 18h e seguindo até que a fiscalização do CTM oriente o término, visando garantir o deslocamento do público após a partida.

As viagens serão expressas, saindo do TI Cosme e Damião, passando pelas Ruas Arapongas, Tomaz Ferreira e Bernardim Ribeiro, acessando o Ramal da Arena e a Rua Ronnie James Dio. O percurso de volta segue o caminho inverso, retornando ao terminal de integração.

Quanto ao pagamento, será aplicada a Tarifa Única, no valor de R$ 4,50, aceitando-se dinheiro e todos os cartões Vem. É importante ressaltar que, por se tratar de um serviço especial, não haverá concessão de gratuidades ou abatimentos de meia-passagem.

Além disso, para esta operação específica, o consórcio realizará a distribuição de pulseiras aos passageiros.

