FUTEBOL PERNAMBUCANO

Grande Recife prepara esquema especial de ônibus para jogo entre Decisão e Náutico

Linha especial de ônibus começa a circular a partir das 15h desta quarta-feira (14)

Linha 2040 - Parque Capibaribe / TI TIP será reforçada para a disputa do time alvirrubro que acontece na Arena de PernambucoLinha 2040 - Parque Capibaribe / TI TIP será reforçada para a disputa do time alvirrubro que acontece na Arena de Pernambuco - Foto: Paulo Maciel/CTM

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) montou um esquema especial de monitoramento e reforço na operação de transportes para atender aos torcedores que vão acompanhar a partida entre Decisão e Náutico, pelo Campeonato Pernambucano.

O jogo começa às 17h desta quarta-feira (14), e a ação do CTM, mais cedo, às 15h, para levar os torcedores à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Para facilitar o deslocamento, a linha 2410 – Parque Capibaribe / TI TIP, operada pela empresa Mobibrasil, terá seu trajeto alterado para passar em frente ao estádio em horários específicos:

Durante os períodos de reforço, a linha atenderá à Arena de Pernambuco nos dois sentidos de viagem:

A linha opera com o tipo de Tarifa A, no valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos). O sistema de cobrança aceita pagamento em dinheiro e de todas as modalidades dos cartões Vem.

Toda a operação será acompanhada de perto pela equipe de fiscalização do Grande Recife para garantir fluidez e um atendimento adequado aos usuários.

