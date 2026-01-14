Grande Recife prepara esquema especial de ônibus para jogo entre Decisão e Náutico
Linha especial de ônibus começa a circular a partir das 15h desta quarta-feira (14)
O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) montou um esquema especial de monitoramento e reforço na operação de transportes para atender aos torcedores que vão acompanhar a partida entre Decisão e Náutico, pelo Campeonato Pernambucano.
O jogo começa às 17h desta quarta-feira (14), e a ação do CTM, mais cedo, às 15h, para levar os torcedores à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
Para facilitar o deslocamento, a linha 2410 – Parque Capibaribe / TI TIP, operada pela empresa Mobibrasil, terá seu trajeto alterado para passar em frente ao estádio em horários específicos:
- Início da operação especial: 15h;
- Horários com desvio para a Arena: 15h às 17h e das 18h20 às 20h25;
- Encerramento: o fim da operação especial será orientado pela fiscalização do CTM, de acordo com a demanda de passageiros após o jogo.
Durante os períodos de reforço, a linha atenderá à Arena de Pernambuco nos dois sentidos de viagem:
- 1º sentido - TI TIP/Parque Capibaribe: os coletivos seguirão pela BR-408, acessando a Avenida Deus é Fiel e realizando o retorno na primeira rotatória, localizada em frente à Arena, antes de retomar o percurso normal pela rodovia.
- 2º sentido - Parque Capibaribe/TI TIP: o percurso inclui a rotatória sob o viaduto da BR-408 e a Avenida Deus é Fiel, com retorno também na frente da Arena de Pernambuco.
A linha opera com o tipo de Tarifa A, no valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos). O sistema de cobrança aceita pagamento em dinheiro e de todas as modalidades dos cartões Vem.
Toda a operação será acompanhada de perto pela equipe de fiscalização do Grande Recife para garantir fluidez e um atendimento adequado aos usuários.