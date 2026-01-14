A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Grande Recife prepara esquema especial de ônibus para jogo entre Decisão e Náutico Linha especial de ônibus começa a circular a partir das 15h desta quarta-feira (14)

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) montou um esquema especial de monitoramento e reforço na operação de transportes para atender aos torcedores que vão acompanhar a partida entre Decisão e Náutico, pelo Campeonato Pernambucano.

O jogo começa às 17h desta quarta-feira (14), e a ação do CTM, mais cedo, às 15h, para levar os torcedores à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Para facilitar o deslocamento, a linha 2410 – Parque Capibaribe / TI TIP, operada pela empresa Mobibrasil, terá seu trajeto alterado para passar em frente ao estádio em horários específicos:

Início da operação especial : 15h;

: 15h; Horários com desvio para a Arena : 15h às 17h e das 18h20 às 20h25;

: 15h às 17h e das 18h20 às 20h25; Encerramento: o fim da operação especial será orientado pela fiscalização do CTM, de acordo com a demanda de passageiros após o jogo.

Durante os períodos de reforço, a linha atenderá à Arena de Pernambuco nos dois sentidos de viagem:

1º sentido - TI TIP/Parque Capibaribe : os coletivos seguirão pela BR-408, acessando a Avenida Deus é Fiel e realizando o retorno na primeira rotatória, localizada em frente à Arena, antes de retomar o percurso normal pela rodovia.

: os coletivos seguirão pela BR-408, acessando a Avenida Deus é Fiel e realizando o retorno na primeira rotatória, localizada em frente à Arena, antes de retomar o percurso normal pela rodovia. 2º sentido - Parque Capibaribe/TI TIP: o percurso inclui a rotatória sob o viaduto da BR-408 e a Avenida Deus é Fiel, com retorno também na frente da Arena de Pernambuco.

A linha opera com o tipo de Tarifa A, no valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos). O sistema de cobrança aceita pagamento em dinheiro e de todas as modalidades dos cartões Vem.

Toda a operação será acompanhada de perto pela equipe de fiscalização do Grande Recife para garantir fluidez e um atendimento adequado aos usuários.

