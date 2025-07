Granit Xhaka deixa Bayer Leverkusen e volta à Premier League pelo Sunderland

A- A+

Depois de duas temporadas no Bayer Leverkusen, o experiente suíço Granit Xhaka acertou seu retorno à Premier League ao continuar nesta quarta-feira (30) com o Sunderland, que acaba de voltar à elite do futebol inglês.

Segundo a imprensa, os ‘Black Cats’ pagaram 15 milhões de euros (R$ 96,4 milhões na cotação atual) ao Leverkusen pelo jogador de 32 anos.

Xhaka já jogou na Inglaterra de 2016 a 2023, vestiu a camisa do Arsenal, antes de ser transferido para o Bayer Leverkusen e ser um dos protagonistas da histórica temporada 2023/2024, na qual a equipe conquistou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha.

A meia suíça é o mais recente dos vários reforços contratados pelo Sunderland, que tem como objetivo permanecer na primeira divisão do futebol inglês.

O time retornou à elite depois de vencer o playoff de acesso da Championship (2ª divisão).

A estreia do Sunderland no Campeonato Inglês será no dia 16 de agosto, recebendo o West Ham.

