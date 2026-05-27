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TURISMO DE AVENTURA Gravatá recebe 18ª edição de trilha noturna com seis modalidades esportivas Evento de turismo de aventura acontece neste sábado (30) e deve reunir mais de dois mil participantes no Agreste

O município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, recebe, neste sábado (30), a 18ª edição da Trilha do Bacurau. O evento de turismo de aventura tem início às 18h, no Pátio de Eventos da cidade, e reúne atletas e amadores em seis modalidades esportivas diferentes: ciclismo, motociclismo, jeep, UTVs, quadriciclo e corrida.

A competição, promovida pela Equipe Bacurau com apoio da prefeitura local, conta com percursos que variam de 25 quilômetros para bicicletas até 60 quilômetros para motos, realizados em rotas rurais durante o período noturno. Os percursos também podem ser feitos de jeep, UTVs, quadriciclo e a pé (corrida de trilha).





Além dos desafios nas trilhas, a programação no pátio central conta com show de manobras radicais da Equipe 081 Moto Show e apresentação dos DJs Ítalo e Paulo Arthur.

Trilha do Bacurau conta com seis modalidades esportivas | Foto: Trilha do Bacurau/Divulgação

De acordo com o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de Gravatá, Marllon Lima, o evento é estratégico para o comércio local.

"A Prefeitura sabe da importância de apoiar estas iniciativas, pela capacidade de movimentar a economia e a rede hoteleira. Então, além dos grandes eventos culturais, como o São João, temos as iniciativas como a Trilha do Bacurau, que conta com um público atleta, que zela pelo destino, curte a natureza, os esportes, então só vem a somar com a cidade", explicou.

Os interessados em participar do evento podem obter informações sobre a aquisição de kits para as provas por meio do telefone (81) 98436-2536 ou pelo perfil oficial da organização no Instagram.

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