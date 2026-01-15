A- A+

Tragédia Grave acidente de ônibus com delegação do Águia de Marabá que voltava da Copinha deixa um morto Acidente aconteceu no estado de Tocantins; clubes pernambucanos lançam notas de solidariedade

O ônibus da delegação da equipe sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente nesta quinta-feira, 15, na cidade de Crixás, no Tocantins. Hecton Alves, preparador físico do time paraense, morreu no local, enquanto o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido.

O clube retornava de Taubaté, onde participou da Copinha. O acidente foi confirmado pelo Águia em comunicado publicado nas redes sociais. Segundo a nota oficial, o ônibus que levava a delegação se colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O técnico Ronan Tyezer foi levado a um hospital da região e está sob cuidados médicos. Nenhum dos atletas do time se feriu gravemente no acidente.

"O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins. O time estava voltando para Marabá. Infelizmente, tivemos o falecimento de Hecton Alves, preparador físico da equipe", lamentou o clube.

"Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda", completou o Águia no comunicado oficial.

O clube fez parte do Grupo 22 da Copinha, que foi sediado em Taubaté. Com duas vitórias e uma derrota, a equipe paraense conseguiu a classificação para a segunda fase. No mata-mata, foi superado pelo Juventude nas penalidades máximas, após um empate em 1 a 1 no tempo normal.

Solidariedade dos pernambucanos

Alguns momentos após a divulgação do fato, o Trio de Ferro do Recife, Sport, Náutico e Santa Cruz, lançaram notas em solidariedade ao clube paraense.

O Leão mostrou tristeza com a informação e manifestou sentimentos aos familiares e amigos da vítima.





O Sport recebe com tristeza a notícia do grave acidente com a delegação sub-20 do Águia de Marabá, no retorno da disputa da Copinha.



Manifestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos do preparador físico Hecton Alves e enviamos votos de uma boa recuperação aos feridos. pic.twitter.com/PtGYOjvqtj — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 16, 2026

O Timbu lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou, especialmente, pelo falecimento do preparador Hecton Alves.

O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o grave acidente envolvendo o ônibus da equipe Sub-20 do Águia de Marabá.



Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, atletas, comissão técnica e toda a instituição. Manifestamos, em especial, nossos… pic.twitter.com/NzZQkoP6Ww — Náutico (@nauticope) January 16, 2026

A Cobra Coral também se fez presente na corrente de solidariedade ao Águia de Marabá e toda comunidade do futebol paraense

O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente o acidente envolvendo o ônibus da equipe Sub-20 do Águia de Marabá. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, atletas, comissão técnica e toda a instituição, em especial pelo falecimento de Hecton Alves,… pic.twitter.com/ulwQsLFjKn — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 16, 2026

Veja também