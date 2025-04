Grealish desencanta e City bate o Leicester pelo Inglês

A- A+

Brigando pela quarta posição e a consequente vaga direta à próxima edição da Liga dos Campeões, o Manchester City fez bem seu papel caseiro ao superar o Leicester por 2 a 0, em dia de desencanto de Grealish, subindo para os 51 pontos, diante de 49 do Chelsea, que caiu para quinto e encara o Tottenham nesta quinta-feira.



No primeiro jogo sem o artilheiro Erling Haaland, fora de ação por até sete semanas por lesão no tornozelo esquerdo, coube o Grealish dar tranquilidade à torcida logo aos dois minutos.

O atacante inglês desencantou após mais de um ano - não anotava desde 16 de dezembro de 2023 - ao escorar cruzamento do brasileiro Savinho. Ainda na primeira etapa, o goleiro do Leicester falhou ao tentar cortar o cruzamento e soltou nos pés de Marmoush, que ampliou.



Com vantagem cômoda, o City apenas administrou o resultado, jogando pressão sobre o Chelsea. O resultado deixa a equipe de Pep Guardiola aliviada antes do clássico de domingo com o rival Manchester United, em Old Trafford.



Demais resultado desta quarta-feira:



Bournemouth 1 x 2 Ipswich



Brighton 0 x 3 Aston Villa



Newcastle 2 x 1 Brentford



Southampton 1 x 1 Crystal Palace



Liverpool 1 x 0 Everton

