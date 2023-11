Grécia arranca empate contra líder França na última rodada das Eliminatórias da Euro-2024

A- A+

A seleção da Grécia, comandada pelo técnico uruguaio Gustavo Poyet, fechou sua participação nas Eliminatórias para a Euro-2024 com um honroso empate em 2x2 contra a França, nesta terça-feira (21), em Atenas.

Os 'Bleus', atuais vice-campeões mundiais e já classificados como líderes do Grupo B para o torneio continental na Alemanha (que será disputado de 14 de junho a 14 de julho), abriram o placar pouco antes do intervalo com um chute do jovem atacante do Paris Saint-Germain Randall Kolo Muani (42').

Mais ativos e ousados no segundo tempo, os gregos conseguiram reagir com gols de Anastasios Bakasetas (56') e Fotis Ioannidis (61'). Mas o meio-campista do Monaco, Youssouf Fofana, evitou aquela que teria sido a única derrota francesa nesta fase de classificação marcando o gol de empate (74').

A Grécia ainda pode se classificar para a Eurocopa através dos playoffs, que acontecerão em março de 2024.

