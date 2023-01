A- A+

Futebol Nacional Grêmio anuncia contratação do atacante Luis Suárez O uruguaio de 35 anos vai defender o Tricolor Gaúcho por duas temporadas

O Grêmio anunciou neste sábado (31) a contratação do atacante Luis Suárez. O uruguaio de 35 anos vai defender o Tricolor Gaúcho por duas temporadas. O salário de Luisito vai ser pago em parte por empresas parceiras do clube.

É DO GRÊMIO! Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

“Olá, torcida do Grêmio. Queria agradecer por todo carinho que tem me dado. Estou preparado para desfrutar estes dois maravilhosos anos para tentar conseguir coisas grandes. Mando um abraço grande e nos encontramos nos próximos dias”, disse o atacante no vídeo publicado pelo Grêmio nas redes sociais.

Na véspera de natal, Grêmio e Suarez já estavam fechados de forma verbal. A diretoria gremista passou a última semana trabalhando para concretizar o negócio.

Suarez esteve durante o segundo semestre de 2022 defendendo as cores do Nacional, clube que o revelou. A passagem curta foi em preparação para o Mundial do Catar. Ele marcou oito gols em 16 partidas.

Na carreira, o “Pistoleiro” acumula passagens por Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. Por duas vezes ele ganhou a chuteira de ouro, como maior artilheiro da temporada europeia.



