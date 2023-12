A- A+

Mercado da bola Grêmio anuncia renovação do zagueiro Bruno Uvini até 2025 Zagueiro destaque da temporada estende vínculo após contribuição em títulos e integração ao esquema tático do Tricolor Gaúcho

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (28) a prorrogação do contrato com o zagueiro Bruno Uvini até dezembro de 2025. Aos 32 anos, Uvini, que chegou ao Tricolor Gaúcho no início deste ano, assinou por mais dois anos, após uma temporada destacada, totalizando 32 partidas e dois gols marcados.

MAIS UMA RENOVAÇÃO Bruno Uvini assinou extensão do seu contrato com o Tricolor até o final de 2025. O zagueiro foi um dos reforços anunciados para a atual temporada e já acumula os títulos Gauchão e da Recopa Gaúcha. Seguimos!



O jogador, proveniente do futebol japonês, teve sua opção de prorrogação contratual ativada, resultando também em uma valorização salarial. Sua contribuição foi crucial na conquista dos títulos da Recopa Gaúcha e do Gauchão. Ao longo do ano, Uvini foi titular em 27 dos 32 jogos, adaptando-se a esquemas táticos com dois ou três zagueiros, marcando dois gols e fornecendo uma assistência.

Além de João Pedro, cuja permanência já foi anunciada anteriormente, o Grêmio planeja estender o contrato do goleiro Caíque até o final de 2025, reforçando seu compromisso em manter a base do elenco para as próximas temporadas.

A direção do clube já traça planos para a formação da zaga no início de 2024, com Rodrigo Ely e Kannemann como possível dupla titular, enquanto discute o futuro de Geromel. Gustavo Martins e Natã são opções adicionais para o setor, pois Bruno Alves não terá seu vínculo renovado. O Grêmio também busca reforços no mercado para a posição.

