FUTEBOL Grêmio confirma saída e atacante Alysson é anunciado pelo Aston Villa Detentor de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio terá direito à maior parte do valor da venda

O Aston Villa oficializou nesta quinta-feira (1º) a contratação do atacante Alysson, de 19 anos, que deixa o Grêmio rumo à Premier League. A negociação foi fechada por 10 milhões de euros fixos, com previsão de até 2 milhões de euros adicionais em bônus por metas esportivas.

Detentor de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio terá direito à maior parte do valor da venda, o que representa uma entrada significativa de recursos nos cofres do clube. A negociação faz parte do movimento de valorizar ativos formados em casa e negociar jovens talentos com o mercado europeu.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Alysson chegou ao clube ainda no sub-12 e percorreu todas as etapas até o profissional. A estreia na equipe principal ocorreu em 2024, com participações pontuais, mas foi na temporada seguinte que o atacante passou a ter espaço mais consistente no elenco.

Em 2025, Alysson atuou em 39 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências, além de ganhar minutagem relevante no Campeonato Brasileiro.

O Aston Villa é o terceiro colocado com 39 pontos, atrás de Arsenal (45) e Manchester City (40). O time vem de derrota para o líder por 4 a 1 e volta a campo no sábado, às 9h30, diante do Nottingham Forest, no Villa Park.

