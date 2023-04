Grêmio, CRB, Fortaleza; saiba quem são os primeiros campeões estaduais pelo Brasil

A- A+

Enquanto o Campeonato Pernambucano ainda está chegando ao fim, alguns estaduais pelo Brasil chegaram na sua reta final neste sábado (8). Foi o caso no Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Mato Grosso e Santa Catarina.

No Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi campeão em cima do Caxias. Depois de empatar o primeiro jogo por 1x1 fora de casa, e ganhar o segundo em sua Arena, por 1x0 para mais de 50 mil pessoas, o tricolor confirmou o favoritismo e conquistou o hexa-campeonato Gaúcho. Ainda no Sul do país, o Criciúma voltou a ganhar do Brusque, e levou pra casa o título do Campeonato Catarinense.

Em Alagoas, o CRB desbancou o ASA e conquistou o bicampeonato alagoano. Com duas vitórias nos dois jogos, o alvirrubro praiano desbancou o alvinegro arapiraquense e conseguiu seu 33° título estadual, e ainda por cima, invicto. Ainda no Nordeste, o Fortaleza empatou em 2x2 com o Ceará, e conquistou o Campeonato Cearense depois de ganhar o primeiro jogo por 2x1.

Por fim, pelo Campeonato Matogrossense, o Cuiabá voltou a vencer o União Rondonópolis e conquistou o 12° título estadual.

No domingo (9), outros estaduais também vão chegar ao fim:

Em São Paulo, o Palmeiras recebe o Água Santa no Allianz Parque, depois de ter perdido o primeiro jogo por 2x1, às 16h.

No mesmo horário, o Goiás enfrenta o Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 2x0 para o Dragão.

Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG enfrenta mais uma vez o América-MG, às 16h30, com o Galo tendo a vantagem do empate por ter ganho o primeiro jogo por 3x2.

No Paraná, o Athlético Paranaense enfrenta o Cascavel depois de ganhar o primeiro jogo por 2x1. O jogo acontece às 17h.

No Rio de Janeiro acontece mais um Fla x Flu. O rubro negro venceu o primeiro jogo por 2x0. O jogo acontece no Maracanã às 18h.

