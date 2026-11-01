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Copa do Brasil

Grêmio derrota Atlético-MG e abre boa vantagem por vaga na final da Copa do Brasil

Carlos Vinícius e Noriega garantiram o triunfo dos gremistas no confronto de ida, em Porto Alegre

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Atletas do Grêmio celebram primeiro gol da equipe marcado por Carlos ViníciusAtletas do Grêmio celebram primeiro gol da equipe marcado por Carlos Vinícius - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio fez valer o fator casa no jogo de ida da semifinal para construir uma boa vantagem para voltar a final da Copa do Brasil depois de seis anos. Em busca do hexacampeonato, o time de Renato Gaúcho foi efetivo no ataque e marcou dois gols relâmpagos, um em cada tempo, para superar o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Primeiro apostou na bola longa e contou com o artilheiro Carlos Vinícius para abrir o placar com 10 minutos. Depois, logo na volta do intervalo, em bela trama ofensiva, Noriega apareceu como elemento surpresa na área para marcar.

Após os gols, o time gaúcho controlou bem o duelo, fechou as entradas da área, gastou tempo e ainda contou com a sorte, com a bola de Vitor Hugo parando no travessão, mantendo a vantagem intacta. Entretanto, perdeu o zagueiro Gustavo Martins para o segundo jogo, expulso nos acréscimos.

O resultado coroou uma semana perfeita do time de Renato Gaúcho, chegando a três vitórias seguidas, somando as duas no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Atlético-MG conheceu sua pior sequência no ano com Eduardo Domínguez, chegando a quatro derrotas consecutivas.

Com a vantagem, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença na volta, no próximo sábado, às 18h, na Arena MRV, que garante a vaga. Enquanto, o Atlético-MG precisa virar o agregado por três ou mais gols de diferença para ir à final. Empate nos placares somados levam a decisão para as penalidades.

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Mesmo com as formações espelhadas, o Grêmio esperou o momento certo para se lançar ao ataque. Apostando em lançamentos longos, Weverton repôs rápido para Carlos Vinícius. Lyanco errou no tempo de bola e o atacante bateu rasteiro, abrindo o placar logo cedo, aos 10 minutos.

O gol não mudou a postura do time gaúcho, fechado na defesa e sobrevivendo ao bombardeio mineiro. Bernard bateu de primeira e explodiu na defesa, quase empatando na sequência.

Depois de um início animador, aos poucos o duelo foi perdendo o ritmo. Apesar dos donos da casa serem mais perigosos apostando no contra-ataque, praticamente não levaram mais perigo ao gol de Delfim, enquanto o Atlético-MG seguiu encontrando dificuldade para concluir as jogadas, trocando passes em demasia e com pouca efetividade. Confortável com o gol no início, o Grêmio administrou bem a vantagem e levou a vitória parcial para o intervalo.

O Grêmio voltou mais ligado do vestiário e aproveitou o cochilo do Atlético-MG para ampliar o placar. Com um minuto, em bela trama ofensiva, João Pedro cruzou rasteiro e Noriega apareceu como elemento surpresa para marcar.

Novamente, mesmo após o gol, o time gaúcho não mudou a postura em campo e se manteve focado na retaguarda. O Atlético-MG tentou mais uma vez formar uma blitz e Weverton se esticou todo para evitar a reação mineira.

Com o passar do tempo, a defesa gaúcha manteve o foco e vencendo a maioria dos duelos e fechando bem os espaços, não deixando os mineiros à vontade na frente da área. Quando conseguiu certo espaço, em acúmulos de escanteio, Weverton apareceu novamente.

Com o fim se aproximando, o Grêmio se fechou de vez e ainda contou com a sorte nos acréscimos, quando Vitor Hugo carimbou o travessão, mantendo a vantagem intacta. Antes do fim, ainda perdeu Gustavo Martins, expulso.

Ficha técnica

Grêmio 2x0 Atlético-MG

Grêmio - Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Dodi) e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon (Caio Paulista); Amuzu (Pedro Gabriel), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Enamorado (Tetê). Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético-MG - Gabriel Delfim; Léo Duarte, Vitor Hugo e Lyanco (Igor Gomes); Alan Franco, Castaño (Cauã Soares), Maycon (Natanael), Victor Hugo (Minda) e Renan Lodi; Bernard e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

Gols - Carlos Vinícius, aos 10 minutos do primeiro tempo. Noriega, com um minuto do segundo tempo.
Árbitro - Davi de Oliveira Lacerda (ES).
Cartões amarelos - Gustavo Martins e Cuello.
Cartão vermelho - Gustavo Martins.
Renda - R$ 4.026.395,64.
Público - 50.928 torcedores.
Local - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

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