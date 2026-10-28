Grêmio e Internacional anunciam acordo com o Banrisul em meio ao veto às bets no País

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Sem patrocinador máster desde a proibição das bets no Brasil, Grêmio e Internacional firmaram um acordo para estampar a marca do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) no espaço mais nobre da camisa nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026.

A iniciativa foi anunciada nesta quarta-feira (28), pelo presidente do banco, Fernando Lemos, durante coletiva de imprensa no Salão Nobre do Banrisul, em Porto Alegre. Os valores não foram divulgados.





De acordo com Lemos, partiu dele a proposta para a marca do banco voltar a apoiar os clubes. "Grêmio e Internacional fazem parte da vida de milhões de gaúchos. São clubes que atravessam gerações, mobilizam famílias e carregam uma história que se confunde com a do nosso Estado. O Banrisul tem orgulho de participar dessa trajetória há 25 anos. Quando o futebol gaúcho entra em campo, o Banrisul joga junto. E queremos ver gremistas e colorados mobilizados, apoiando seus times até a última rodada "



O presidente do Grêmio, Odorico Roman, destacou a importância do reforço da parceria neste momento da temporada. "O Banrisul esteve ao nosso lado em diferentes momentos da nossa história e é muito significativo contar com um apoio extra neste momento decisivo. Essa parceria representa a conexão entre duas instituições profundamente ligadas ao Rio Grande do Sul, que construíram uma relação de confiança ao longo dos anos."



Já para Alessandro Barcellos, presidente do Inter, "ver o Banrisul de volta à parte frontal da nossa camisa é motivo de extremo orgulho para o Sport Club Internacional. É uma parceria histórica que retorna neste ano em que comemoramos duas décadas dos títulos da Libertadores e do Mundial. O Banrisul sempre esteve ao lado nos momentos marcantes da nossa trajetória e, juntas, nossas marcas mostram a força e a tradição do futebol gaúcho".



O Banrisul foi o patrocinador máster de Grêmio e Internacional de 2001 até 2024, quando a dupla optou por contratos mais vantajosos com casas de aposta. Os rivais chegaram a ser patrocinados pela Alfa.bet, em um acordo de R$ 50 milhões anuais cada, mas ambos encerraram a parceria entre o final de 2025 e o início de 2026, devido a atrasos nos pagamentos.



Grêmio e Inter passaram a temporada 2026 com patrocinadores pontuais na camisa. Os gremistas chegaram a anunciar um acordo de patrocínio máster com a casa de apostas Pitaco em 23 de setembro de 2026, apenas dois dias antes de o Governo Federal anunciar a proibição das bets por meio de Medida Provisória no dia 25. O contrato de três anos foi avaliado em cerca de R$ 40 milhões a R$ 46 milhões por temporada.



A partir da assinatura da MP, o Congresso Nacional tem 120 dias para decidir se converte a medida em lei federal, o que deve acontecer somente após as eleições presidenciais.

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