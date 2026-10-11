Grêmio e Internacional empatam no Gre-Nal 455 e permanecem no Z4

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O tão aguardado Gre-Nal da 30ª rodada do Brasileirão 2026 não satisfez nenhuma das torcidas rivais. Na tarde deste domingo (11), Grêmio e Internacional se enfrentaram na Arena do Grêmio em duelo direto na briga contra o rebaixamento, mas em jogo de poucas chances e muito jogo físico, ficaram apenas no empate, por 1 a 1: Vitinho abriu o placar para os visitantes, enquanto Wallace empatou.

O resultado, apesar de diminuir o prejuízo para o lado gremista, não foi bom para nenhum dos clubes. O empate, terceiro consecutivo do Grêmio no Brasileirão, levou o time a cinco jogos sem vitória no torneio e a 31 pontos, ainda em 18° lugar. O rival do Beira-Rio, com 32, vem logo acima e segue na zona de rebaixamento, um atrás do Corinthians.

As equipes agora terão a semana cheia de preparação visando a 31ª rodada do Brasileirão. O Internacional volta a campo apenas na sexta-feira, quando a partir das 20h, encara o Mirassol, no José Maria de Campos Maia. Já no domingo, o Grêmio volta à sua Arena para enfrentar o Cruzeiro, às 16h.

O Gre-Nal 455 começou como era esperado. Em jogo muito físico, as equipes pecaram na técnica e acumularam faltas nos minutos inicias. A primeira boa chance surgiu com Vitinho, aos 10, que mandou para fora. O Grêmio conseguiu responder aos 18, com Amuzu, que recebeu cara a cara com Anthoni, mas parou no goleiro rival.

Logo em sequência, Diego Caito foi derrubado na área por Bernabei e a Arena do Grêmio veio abaixo. Porém, a arbitragem nada marcou, para revolta dos jogadores e torcedores mandantes, que se frustraram ainda mais aos 32.

Weverton saiu jogando rápido com Villasanti, que vacilou na entrada da área e foi desarmado por Alerrandro. A bola sobrou limpa para Vitinho, que encobriu o goleiro e abriu o marcador para o Internacional. Desde então, o time do Beira-Rio passou apenas a administrar o placar e foi em vantagem para o intervalo

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio tentou correr atrás do prejuízo e criou mais uma grande chance aos quatro minutos, com Danilo Barbosa, que arriscou de longe e parou em Anthoni. O jogo, porém, voltou a cair em profundidade e ficou muito amarrado no setor de meio-campo.

Entretanto, quando parecia que o time da casa não teria reação, a partir dos 27, o clássico mudou. Marlon bateu falta, Anthoni espalmou para o meio e Wallace, de primeira, deixou tudo igual. Logo depois, aos 29, Carlos Vinícius recebeu lançamento e bateu no canto, voltando a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Após o gol, o Grêmio passou a pressionar mais o adversário, mas voltou a pecar na finalização das jogadas. Do outro lado, o Internacional apostou nos contra-ataques, mas também parou na defesa rival e o jogo terminou em empate.

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