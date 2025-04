A- A+

campeonato brasileiro Grêmio empata com Vitória na reestreia de Mano Menezes no Brasileirão e continua entre piores Com este empate, o Grêmio segue na zona de rebaixamento

Depois de estrear com um empate com o Godoy Cruz, na Argentina, pelo placar de 2 a 2, em duelo da Sul-Americana no meio de semana, o técnico Mano Menezes fez seu primeiro jogo neste retorno ao Grêmio pelo Brasileirão.

Fora de casa, até saiu na frente, com gol de Jemerson, mas acabou empatando com o Vitória, por 1 a 1, no Barradão, em Salvador (BA), na noite deste domingo. Carlinhos fez o gol da igualdade na segunda etapa

Com este empate, o Grêmio segue na zona de rebaixamento. Em seis jogos, venceu apenas uma partida e soma cinco pontos. Já o Vitória chegou ao quarto jogo sem derrota e aparece logo à frente, na 16ª colocação, com seis.

O duelo começou movimentado. Enquanto o Grêmio fazia de tudo para sair em vantagem, o Vitória se defendia bem e se arriscava em contra-ataques rápidos.

Mas foi o visitante quem saiu em vantagem. Aos 20, Cristaldo cobrou escanteio, Wagner Leonardo escorou de cabeça e Jemerson completou para o gol. O lance foi muito reclamado pela torcida por um possível impedimento.

De qualquer forma, o Vitória seguiu tentando. Aos 28, Lucas Halter levou perigo após uma cobrança de falta, defendido por Tiago Volpi.

Na volta do intervalo, o Vitória seguiu em cima e empatou também aos 20 minutos. Depois de uma cobrança de falta, Tiago Volpi não conseguiu afastar e a bola sobrou na cabeça de Carlinhos, que testou para o fundo da rede e deixou tudo igual.

O gol deu ânimo aos donos da casa, que quase viraram aos 28. Jamerson cobrou escanteio, Wagner Leonardo afastou mal, e a bola sobrou para Fabri, que chutou para fora. Nos minutos finais, foi a vez do Grêmio desperdiçar uma chance incrível de sair vitorioso. Aos 44, Aravena pegou a sobra, e mesmo livre na pequena área, pegou mal e mandou para fora.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana para a disputa da sétima rodada. No sábado, o Vitória visita o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18h30. Já no domingo, o Grêmio recebe o Santos, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 16h.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 GRÊMIO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald Lopes, Pepê (Gabriel Baralhas) e Matheusinho (Ricardo Ryller); Erick (Fabri), Gustavo Mosquito (Carlinhos) e Janderson (Lucas Braga). Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrota, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti (Cuéllar), Dodi, Edenilson (Nathan), Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera (Aravena); Braithwaite (André). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Jemerson, aos 20 minutos do primeiro tempo; Carlinhos, aos 20 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Claudinho, Matheuzinho e Pepê (Vitória) e Villasanti (Grêmio).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 437.765,00.

PÚBLICO - 18.688 torcedores.

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).



