Grêmio busca recuperação contra o Goiás de olho na vaga da Libertadores; veja onde assistir ao vivo

O Grêmio enfrenta o Goiás nesta quinta-feira (30) em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro em busca de recuperação após duas derrotas consecutivas. A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h.

Ambas as equipes vêm de resultados similares, mas ocupam posições opostas na tabela. O Grêmio, atualmente na quinta posição com 59 pontos, busca se aproximar do líder, enquanto o Goiás, 18º colocado e próximo do rebaixamento, tenta melhorar sua campanha.

O Grêmio, após perder para Atlético-MG e Corinthians, caiu para a quinta posição, mantendo chances matemáticas de título. O time enfrenta o desafio de reverter a situação diante do Goiás, que está praticamente rebaixado e busca ao menos uma vitória para encerrar o Brasileirão com dignidade.

Para o jogo em casa, o Tricolor terá retornos importantes, como Bruno Alves e Villasanti, enquanto Pepê está disponível após se recuperar de lesão muscular. O treinador Renato Portaluppi pode optar por uma formação mais ofensiva, com destaque para o jovem Nathan Fernandes.

Já o Goiás, atualmente com 35 pontos e ameaçado pelo rebaixamento, conta com o retorno do volante Morelli para o confronto. Mesmo em caso de vitória, o time precisa torcer por resultados adversos de concorrentes para evitar o descenso.

O Grêmio busca não apenas a recuperação na tabela, mas também a confirmação matemática da vaga na Libertadores de 2024. Enquanto isso, o Goiás, quase rebaixado, tenta melhorar sua campanha e evitar uma queda mais amarga para a Série B.

Onde assistir: Premiere

Horário: 19h

Prováveis escalações:

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Diego (Raphael Guzzo), Guilherme e Palacios; Allano e Matheus Babi. Técnico: Mário Henrique.



