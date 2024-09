A- A+

RACISMO NO FUTEBOL Grêmio contrata perícias e diz que não houve racismo ao flameguista Carlinhos Procuradoria do STJD pediu as gravações que o clube gaúcho tem do episódio para fazer uma análise da denúncia do Flamengo

O Grêmio está empenhado em comprovar que não houve racismo de seus torcedores contra o atacante Carlinhos, do Flamengo, em jogo do Brasileirão no domingo - vitória por 3 a 2 -, e contratou duas perícias que, segundo o clube, desmentem as informações dos cariocas e do jornal Lance!, de que o jogador teria sido chamado de "macaquinho."

A Procuradoria do STJD pediu as gravações que o clube gaúcho tem do episódio para fazer uma análise da denúncia do Flamengo.

O Grêmio vem se respaldando de todas as maneiras e vai usar o trabalho das perícias em sua defesa e também para exigir uma retratação do jornal e do adversário.

"Impactado pela notícia publicada pelo jornal Lance! após o jogo do último domingo, e reverberada pelo CR Flamengo, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense tomou uma série de medidas para esclarecer o fato. Identificou o torcedor responsável pela fala, ouviu testemunhas que presenciaram o ocorrido e contratou duas empresas especializadas em perícias para analisar o áudio do vídeo que mostra a saída do jogador Carlinhos pelo túnel de acesso ao vestiário", revelou o clube, antes de informar o resultado.

"Pautado nas mais modernas técnicas e tecnologias, e amparado pelos dois laudos realizados por estas renomadas empresas que atuam no Brasil e no exterior, o Grêmio ratifica que NÃO HOUVE QUALQUER OCORRÊNCIA DE INJÚRIA RACIAL ao atleta do Flamengo na Arena", se defendeu o Grêmio. "Mesmo que através de processos técnicos distintos, as perícias chegaram a uma mesma conclusão, refutando quaisquer falas injuriosas."

Segundo o Grêmio, um dos laudos destaca que "houve um ENORME ERRO cometido pelo site do Jornal Lance! na internet contra os torcedores do Grêmio, com reverberação pelas redes sociais".

A explicação é que a expressão "macaquinho" é equivocadamente induzida pela legenda do vídeo do site do jornal e pela matéria escrita na mesma página do site que, no entanto, não corresponde ao que, de fato, consta registrado no vídeo analisado.

Ainda na defesa do Grêmio, a defesa alega que o outro laudo aponta que "a presença desse fonema específico fortalece a hipótese de que o termo pronunciado esteja mais alinhado com expressões como 'tá brabinho' ou 'tá bravinho', descartando a possibilidade de 'macaquinho' com base na análise dos sons identificados", prosseguiu o clube.

"Dessa forma, o Grêmio comunica que já encaminhou notificações ao Lance! e ao CR Flamengo para que se retratem pelos conteúdos que publicaram. E informa que estará tomando todas as medidas possíveis para tentar atenuar o enorme dano que tanto a publicação original, quanto todas as demais, causaram ao Grêmio e sua imensa torcida."



