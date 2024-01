A- A+

futebol Grêmio tentou Di María, mas jogador rejeitou o Brasil: 'na América do Sul, só o Rosario Central' Negociação foi confirmada por Antonio Brum, vice-presidente do clube gaúcho

Depois de perder o uruguaio Luis Suárez, que migrou para o Inter Miami (dos seus ex-companheiros de Barcelona Messi, Busquets e Jordi Alba), o Grêmio fez uma tentativa de trazer um outro grande nome de peso do mercado sul-americano. Tratava-se do meia Ángel Di María, atualmente nos seus últimos seis meses de contrato com o Benfica, de Portugal.

O vice-presidente do clube gaúcho, Antônio Brum, confirmou, no entanto, que recebeu uma resposta negativa do estafe do jogador, que, na América do Sul, disse que só atuaria no Rosario Central, da Argentina, clube pelo qual ele foi revelado.

"Sobre o Di María: não tem nada. Tenho que deixar isso claro para não criar falsas expectativas. [...] Realmente houve um contato, mas a parte do atleta disse que ele não jogaria no Brasil. Se voltasse para a América, seria para o Rosario Central, o clube do coração dele. E nem se falou com o atleta, só com quem o representa", disse.

Formado nas categorias de base do Rosario, ele se transferiu para o Benfica em 2007, quando foi adquirido pelo clube português por 8 milhões de euros na ocasião. Três anos depois ele seria contratado pelo Real Madrid, onde conquistaria, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões e um Campeonato Espanhol.

Após passagens por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, o meia retornaria ao Benfica em julho de 2023, já como campeão da Copa do Mundo, título conquistado com a seleção argentina em 2022, no Catar. Ele tem contrato com os portugueses somente até o fim desta temporada europeia, o que já permite que ele assine de graça com um novo clube.

