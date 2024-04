Grêmio vence Estudiantes fora de casa e respira na Libertadores

A- A+

O Grêmio venceu o argentino Estudiantes fora de casa por 1 a 0, em partida da terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2024, disputada na noite desta terça-feira (23), no estádio Uno, em La Plata.

Nathan Fernandes (75') marcou o único gol da noite, que deu ao time gaúcho seus três primeiros pontos no torneio.

O Grêmio disputou a maior parte da segunda etapa com dez jogadores devido à expulsão do meia Mathias Villasanti (65').

Com este resultado, o chileno Huachipato lidera o Grupo C com 4 pontos e saldo de gols de 2 gols, seguido pelo Estudiantes, que também tem 4 pontos, mas um saldo de zero.

Atrás deles estão o boliviano The Strongest, com 3 (+1), e o Grêmio, também com 3 (mas com -3 de saldo).

A terceira rodada do Grupo C será completada nesta quarta-feira (24), com o duelo entre Huachipato e The Strongest.

