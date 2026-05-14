Grêmio vence o Confiança novamente, confirma favoritismo e avança às oitavas da Copa do Brasil
O Grêmio confirmou sua superioridade e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil sem maiores sustos. Na noite desta quinta-feira, o time gaúcho venceu o Confiança por 3 a 0, no Batistão, em Aracaju, e fechou o confronto com um agregado de 5 a 0, já que havia triunfado por 2 a 0 no duelo de ida.
Agora, o Tricolor aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário no torneio mata-mata. Enquanto isso, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, competição em que ainda tenta encontrar regularidade para definir objetivos mais ambiciosos na temporada.
Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Grêmio entrou em campo controlando as ações e praticamente matou qualquer possibilidade de reação sergipana logo no início. Aos 13 minutos, Gabriel Mec fez boa jogada individual e obrigou Rafael Pascoal a trabalhar. No rebote, Amuzu acabou derrubado por Valdir Júnior dentro da área. Braithwaite assumiu a responsabilidade, bateu no meio do gol e abriu o placar no Batistão.
O Confiança até tentou responder em algumas chegadas esporádicas, mas mostrou pouca força ofensiva para assustar. João Pedro arriscou de fora da área aos cinco minutos e tentou uma bicicleta aos 25, enquanto Gabriel também finalizou de longe aos 32. Nenhuma das tentativas levou real perigo ao goleiro Weverton, que só precisou fazer defesa tranquila em chute fraco de Iago já perto do intervalo.
Sem ser pressionado e confortável na eliminatória, o Grêmio reduziu o ritmo e administrou o jogo com tranquilidade. O time de Mano Menezes pouco produziu ofensivamente após o primeiro gol, apostando mais na posse de bola e no controle territorial do que em acelerar a partida.
Na volta do intervalo, porém, o Tricolor voltou a ser efetivo. Aos 12 minutos, Willian cruzou com precisão e Braithwaite apareceu livre para cabecear no chão, sem chances para Rafael Pascoal, ampliando a vantagem gremista e praticamente encerrando qualquer esperança do Confiança.
O terceiro gol saiu aos 25 minutos em lance revisado pelo VAR. Inicialmente, a arbitragem marcou falta em disputa na entrada da área após chute de Willian, mas a revisão apontou toque no braço de Eduardo Moura dentro da área. Na cobrança, o próprio Willian deslocou o goleiro e marcou o terceiro.
A única preocupação gremista apareceu pouco depois. Aos 28 minutos, Kannemann se complicou na saída de bola, puxou Danielzinho para evitar o contra-ataque e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.
Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio não sofreu defensivamente e administrou os minutos finais sem dificuldades para confirmar a classificação em Aracaju.
Athletico também passa
O Athletico-PR está nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Após mais um 0 a 0 contra o Atlético-GO, desta vez no Antônio Accioly, teve pontaria mais calibrada nos pênaltis e saiu vitorioso por 4 a 1; partida válida pela volta da 5ª fase.
Com a classificação, os paranaenses agora aguardam sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário. Antes, os times voltam a campo, pelo Brasileirão, neste domingo (17): o Athletico encara o Flamengo, às 19h30, na Arena da Baixada pela Série A, já o Atlético visita o Criciúma, às 18h30, no Heriberto Hülse na Série B.
FICHA TÉCNICA
CONFIANÇA 0 X 3 GRÊMIO
CONFIANÇA - Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Lucas Cunha, Eduardo Mouar e Kelvyn; Renilson, Gustavo Nicola (Guilherme Nunes), Gabriel Zeca (Danielzinho) e PK (Fabrício Oya); João Pedro e Iago (Maikon Aquino). Técnico: Ricardo Resende.
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins (Balbuena/Kannemann), Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho e Gabriel Mec (Willian); Amuzu (Marcos Rocha), Braithwaite e Enamorado (Tetê). Técnico: Luis Castro.
GOLS - Braithwaite, aos 13 minutos do primeiro e do segundo tempo e Willian aos 26 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Zeca e PK (Confiança); Marcos Rocha e Tiaguinho (Grêmio)
CARTÃO VERMELHO - Kannemann
ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados
LOCAL - Estádio Batistão, em Aracaju (SE).