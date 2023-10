A- A+

Campeonato Brasileiro Grêmio x Athletico-PR: Onde assistir, horário e escalações As duas equipes buscam se recuperar dos resultados negativos das últimas rodadas

Nesta quarta-feira (18) às 19h, Grêmio e Athletico-PR entram em campo para um confronto direto válido pela 27ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorrerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e é crucial para ambos os times em suas ambições na competição.

O Grêmio busca voltar à boa forma após uma sequência de resultados negativos, incluindo a derrota no último clássico Gre-Nal. Atualmente ocupando o terceiro lugar com 44 pontos, o Tricolor visa se manter no G-4 e recuperar seu desempenho como mandante, uma de suas forças na competição.

Por outro lado, o Athletico-PR está de olho no G-6 para garantir uma vaga na Libertadores. Na oitava colocação, com 41 pontos, o Furacão busca superar dois tropeços recentes e voltar ao caminho das vitórias. A equipe está a apenas um ponto do Fortaleza, que fecha o grupo de classificação para a Libertadores.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Prováveis escalações:

Grêmio:



Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Desfalques: Villasanti (convocado); Mila e Rodrigo Ely (lesionados); Ronald e Gustavo Martins (seleção pan-americana); Felipe Scheibig, Cuiabano; Carballo (dores no púbis)

Pendurados: Mila, Everton Galdino, Bruno Alves e Nathan e Villasanti

Athletico-PR:



Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Canobbio); Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho (interino)

Desfalques: Arturo Vidal e Vitor Roque (departamento médico); Christian (transição); Fernando e Pedro Henrique.

Pendurados: Arturo Vidal, Léo Linck, Wesley Carvalho, Cacá, Canobbio e Erick.



