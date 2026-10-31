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Futebol Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco abrem a semifinais da Copa do Brasil 2026 Confronto serão neste domingo (1º), com mandos de campo dos gaúchos e dos paulistas. Volta será entre os dias 7 e 8 de novembro

Novembro começa com os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Neste domingo (1º), no Nubank Parque, o Palmeiras recebe o Vasco, às 16h. Mais tarde, às 18h30, na Arena do Grêmio, a equipe da casa enfrenta o Atlético-MG.

Os jogos da volta serão no fim de semana seguinte. No dia 7, Atlético-MG e Grêmio se enfrentam na Arena MRV. No dia 8, o Vasco pega o Palmeiras em São Januário. Quem passar dos dois confrontos disputará a final em duelo único, no dia 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Escalações

O Palmeiras terá à disposição o retorno do lateral-esquerdo Piquerez e do meia Andreas Pereira, que voltam de suspensão. Recuperado de uma entorse no tornozelo, o atacante Vitor Roque também pode ser uma das novidades do time do técnico Abel Ferreira.

O Alviverde deve ir a campo com Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Vitor Roque), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

No lado do Vasco, após poupar Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Sosa, Andrés Gómez e Bruno Duarte no clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão, a equipe vai com força máxima em busca da vaga na decisão, com Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosam Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gomez, Colidio e Bruno Duarte.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com cinco atletas que se recuperam de lesão: Diego Caito, Danilo Barbosa, Nardoni, Pavón e Jovane Cabra. O Tricolor deve começar o jogo com Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

O Atlético-MG, por outro lado, terá o desfalque de Reinier, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Já o zagueiro Vitão, com um trauma na região cervical, e o goleiro Everson, em recuperação de uma fratura no pé esquerdo, são dúvida.

A provável escalação do Galo terá Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Léo Duarte (Vitão) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Maycon e Bernard; Cuello e Victor Hugo.

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