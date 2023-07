Grêmio x Flamengo: confira escalações e onde assistir

A- A+

Em 2023, a balança entre Grêmio e Flamengo em jogos de mata-mata da Copa do Brasil, equilibrada em quatro classificações para cada lado, vai pender para um dos lados. Nesta quarta (26), às 21h30, as equipes se enfrentam na casa dos gaúchos, pelo jogo de ida da semifinal da edição 2023.



Considerando apenas a etapa da semifinal, esse será o quarto encontro entre os clubes. Nas outras três, a vantagem é toda do Grêmio. Os gaúchos levaram a melhor em 1989, 1993 e 1995. No final da década de 80, inclusive, o Tricolor faturou o troféu.



O jogo seguinte foi em 1997. Agora, pela final da Copa do Brasil. As equipes empataram os dois jogos (0x0 e 2x2), mas o Grêmio ficou com a taça por conta dos gols marcados fora de casa. De lá para cá, porém, só deu Flamengo. Todos os duelos recentes foram pelas oitavas de final, nos anos de 1999, 2004, 2018 e 2021.

O Grêmio é o segundo maior campeão da Copa do Brasil, com cinco título, ficando atrás apenas do Cruzeiro, hexacampeão. O Flamengo é tetra, assim como o Palmeiras, e pode igualar os gaúchos em caso de triunfo em 2023.



Quem passar desta fase pegará na decisão o ganhador de Corinthians e São Paulo, que disputam a outra semifinal.





Onde assistir?



O jogo terá transmissão ao vivo em TV aberta na Globo, em TV fechada nos canais Sportv e Premiere e via streaming no Amazon Prime Video.

Prováveis escalações



Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.



Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre/RS)

Horário: 21h30

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP). Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)



