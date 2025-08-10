A- A+

Campeonato Brasileiro Grêmio x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo válido pelo Brasileirão Afundado na lanterna, Rubro-negro pernambucano busca primeira vitória nesta edição da Série A

Sem vencer há 19 jogos na temporada, sendo 16 no Brasileiro, o Sport volta a entrar em campo na noite deste domingo (10), desta vez, longe do Recife. Depois de dois empates consecutivos na Ilha do Retiro, diante de Santos e Bahia, o Leão vai até o Sul do País, mais precisamente a Porto Alegre, onde visita o Grêmio, às 20h30, pela 19ª rodada da Série A.

Enquanto os donos da casa iniciam a rodada na 14ª colocação, com 20 pontos, o Sport segue afundado na lanterna do campeonato, com apenas seis pontos conquistados.

Em meio ao mau momento, o torcedor rubro-negro tem se apegado aos detalhes na reza por um resultado positivo. Para este domingo de Dia dos Pais, por exemplo, vale o fato do Sport ter um retrospecto positivo perante o adversário, quando o assunto são jogos na atual casa tricolor. Em oito encontros na Arena do Grêmio - inaugurada em 2012 - são quatro vitórias pernambucanas, três gaúchas e um empate. Pela elite do futebol brasileiro, o Leão venceu os três últimos embates, em 2018, 2020 e 2021.

Para tentar manter a escrita positiva em Porto Alegre, a equipe do técnico Daniel Paulista contará com um retorno importante para o jogo deste final de semana. Após cumprir suspensão contra o Bahia, o meia Lucas Lima reforça o time titular. No meio da semana, o camisa 10 chegou a tratar o compromisso com o Grêmio como uma "guerra" e cobrou mais "poder de decisão" do setor ofensivo rubro-negro.

Com a volta de Lucas Lima, Rodrigo Atencio vai para o banco de reservas. O meia-atacante de 23 anos, inclusive, despertou o interesse do Newell's Old Boys, mas o Sport rejeitou a investida, uma vez que a ideia dos argentinos era ter o atleta por empréstimo sem dar qualquer compensação financeira aos pernambucanos.

Outra novidade na lista de relacionados será o lateral-direito Aderlan. Anunciado pelo Sport nesta sexta-feira (8), o jogador que veio do Santos teve o nome publicado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e viajou para Porto Alegre. Ele deve ser opção para o decorrer da partida, uma vez que Matheus Alexandre será o titular do lado direito defensivo.

Grêmio em baixa

Se o Sport ainda não sentiu o sabor da vitória nesta Série A, o Grêmio chega ao duelo deste domingo pressionado por um bom desempenho diante de seu torcedor. Nas últimas sete apresentações do clube, entre Brasileiro e Copa Sul-Americana, o Tricolor acumulou quatro derrotas, dois empates e uma única vitória. No torneio internacional, foi eliminado pelo Alianza Lima, nos playoffs da segunda fase.

Ficha técnica

Grêmio

Tiago Volpi; João Lucas, Balbuena, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite (Carlos Vinícius) e Pavón. Técnico: Mano Menezes.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre/RS)

Horário: 20h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

VAR: Ilbert Estavam da Silva (SP)

Transmissão: Premiere.

Veja também