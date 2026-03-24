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FUTEBOL Griezmann anuncia saída do Atlético de Madrid ao fim da temporada e assina com Orlando City Jogador seguirá até o fim da temporada e mira títulos antes de sair

O Atlético de Madrid oficializou a saída de Antoine Griezmann ao fim da temporada. Em comunicado publicado pelo clube, o atacante francês se despediu dos torcedores e classificou a passagem como “uma jornada incrível”, marcada por identificação profunda com a equipe.

“Este clube é a minha casa e vocês são a minha família”, afirmou Griezmann. O jogador destacou os momentos vividos com a camisa rojiblanca, entre gols, partidas marcantes e a conexão com a torcida.

Apesar da despedida anunciada, o atacante deixou claro que seguirá comprometido até o último jogo da temporada. “Ainda tenho meses pela frente com esta camisa, meses para dar tudo de mim, para tentar levantar a Copa do Rei e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões”, disse.

O francês reforçou o desejo de encerrar o ciclo em alta e transformar os últimos meses em uma homenagem ao clube. “Quero que cada minuto seja uma homenagem a este escudo. O melhor ainda está por vir”, afirmou.

Griezmann também ressaltou o vínculo emocional que manterá com o Atlético. “Meu coração será para sempre vermelho e branco”, concluiu.

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