Futebol Espanhol Griezmann dá vitória ao Atlético de Madrid sobre La Coruña na Copa do Rei Colchoneros venceram pelo placar mínimo, nesta terça-feira (13), no Riazor

Com um gol solitário do atacante francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña (2ª divisão) por 1 a 0 nesta terça-feira (13), no Estádio Riazor, e avançou às quartas de final da Copa do Rei.

Griezmann, que antes do intervalo já havia acertado uma bola na trave, lançou um foguete com o pé esquerdo no ângulo para dar a vitória ao time 'colchonero' (61').

Após o gol, o La Coruña aproveitou o incentivo das arquibancadas e colocou a equipe do técnico Diego Simeone contra as cordas em vários momentos, mas não conseguiu chegar ao empate.

Nos acréscimos, o Atlético quase aproveitou um contra-ataque para matar o jogo, mas Pablo Barrios finalizou mal depois de receber um bom passe de Thiago Almada.

Simeone surpreendeu no segundo tempo (57') ao colocar o atacante norueguês Alexander Sorloth no lugar de Julián Álvarez, que está há dez jogos sem marcar gols.



- Duelo de alto risco -

No estádio Riazor, foi exibida uma faixa em homenagem a Jimmy Romero, torcedor do Deportivo que foi atacado e jogado no rio Manzanares, em Madri, por 'ultras' do Atlético de Madrid há 11 anos, e que morreu em consequência dos ferimentos.

A partida havia sido classificada como de alto risco e, segundo a imprensa espanhola, houve alguns momentos de tensão entre os torcedores fora do estádio, embora sem registros de incidentes graves.

Com uma campanha irregular na LaLiga e após a derrota por 2 a 1 para o rival Real Madrid nas semifinais da Supercopa da Espanha na semana passada, torneio que acabou sendo conquistado pelo Barcelona, a vitória era de vital importância para o Atlético de Madrid.



- Loucura em León -

Também nesta terça, em uma partida dramática, o Athletic Bilbao acabou vencendo por 4 a 3 na prorrogação o Cultural Leonesa, time da segunda divisão, depois de estar em desvantagem no placar por três vezes e jogar com um jogador a menos após a expulsão de Aitor Paredes.

Iván Calero (16' e 27') colocou o time da cidade de León à frente no placar duas vezes, mas Gorka Guruzeta (26' e 38') conseguiu empatar nas duas ocasiões.

Antes do final do primeiro tempo, Rubén Sobrino (41') colocou o Cultural Leonesa novamente em vantagem com um pênalti. Oihan Sancet (48') empatou o jogo mais uma vez, também convertendo uma penalidade.

Aos 55 minutos, numa cobrança de falta para o Cultural perto do meio de campo, o árbitro se aproximou repentinamente de Paredes e o expulsou por algo que o zagueiro do Athletic disse, deixando sua equipe com dez jogadores.

No entanto, o Cultural Leonesa não soube aproveitar sua vantagem numérica e viu o pênalti convertido por Unai Gómez, aos 104 minutos, garantir a classificação do Athletic Bilbao para a próxima fase.

Em outra partida desta terça-feira, a Real Sociedad derrotou o Osasuna nos pênaltis, por 4 a 3, após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

O time navarro abriu o placar logo no início por meio de Jon Moncayola (4') e ampliou com um gol contra de Mikel Oyarzabal (17'), mas o time basco reagiu com gols de Beñat Turrientes (75') e Igor Zubeldia (92'), nos acréscimos.

As oitavas de final continuam nesta quarta-feira, com destaque para o Real Madrid e seu novo treinador, Álvaro Arbeloa, que viajarão para enfrentar o Albacete (da segunda divisão). Arbeloa sucede Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota de domingo para o Barcelona na Supercopa da Espanha.

Na quinta-feira (15), o Barça viajará para Santander, para enfrentar o atual líder da segunda divisão.

