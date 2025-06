A- A+

Futebol Griezmann estende contrato com o Atlético de Madrid e reforça o ataque até 2027 Atacante francês, que tinha vínculo até o ano que vem, acertou um novo contrato e fica no clube até 30 de junho de 2027

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira (2) a permanência de um de seus principais jogadores por mais duas temporadas.

O atacante francês Antoine Griezmann, que tinha vínculo até o ano que vem, acertou um novo contrato e fica no clube até 30 de junho de 2027.

Em seu site oficial, o time espanhol enalteceu a trajetória do atleta e os números que o jogador ostenta com a camisa vermelha e branca. "O maior artilheiro da história do clube "rojiblanco" amplia seu contrato por mais uma temporada", cita parte do texto da postagem.

Com nove temporadas divididas em duas fases, Griezmann escreveu seu nome na história da agremiação com muitas bolas na rede. Com 197 gols, ele deixou para trás Luiz Aragonés (173) nesta corrida de artilheiros do clube.

Esta permanência pode fazer o jogador aumentar a sua lista de recordes. Com 442 partidas, atualmente ele é o oitavo jogador que mais vezes entrou em campo.

Satisfeito com o desfecho, o atacante mandou uma mensagem para a torcida assim que a notícia foi oficializada. "Estou muito feliz por usar essa camisa por tantos anos e espero trazer muitas alegrias a todos. Um grande abraço. Amo vocês", divulgou o atleta por meio das redes sociais.

Aos 34 anos, Griezmann esteve perto de encerrar o seu ciclo na Espanha. O jogador esteve no radar da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos, mas optou por estender o seu vínculo com o clube de Madri. No entanto, não está descartada uma transferência do jogador para os Estados Unidos após o término de seu contrato em 2027.



