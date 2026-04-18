A- A+

FUTEBOL Griezmann quer dar título da Copa do Rei ao Atlético de Madrid na final contra Real Sociedad Francês almeja mais duas taças para a sua coleção na equipe da capital espanhola antes de despedida rumo ao Orlando City

Enquanto aguarda a chance de dar um passo rumo à final da Champions League, o atacante francês Antoine Griezmann busca conquistar a Copa do Rei com o Atlético de Madrid neste sábado (18), às 16h (de Brasília) contra a Real Sociedad, justamente o clube onde fez sua estreia como profissional.

"Quero que cada minuto que me resta aqui seja uma homenagem a este escudo. O melhor ainda está por vir", declarou Griezmann em março, ao anunciar sua saída rumo ao Orlando, da MLS, ao final desta temporada.

Os torcedores temiam que ele pudesse partir antes do término da campanha, mas a Copa do Rei e a Liga dos Campeões motivaram o atacante a permanecer.

"É uma final que pouquíssimos jogadores têm a oportunidade de disputar. Por isso, traz uma alegria e um orgulho imensos. Mal posso esperar para entrar em campo amanhã e atuar no nível que todos esperam", disse o francês durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Atlético de Madrid está na semifinal da Champions

Na Champions League, o Atleti já deu um passo significativo ao se classificar para as semifinais pela primeira vez em nove anos após eliminar o Barcelona na terça-feira.

A equipe também já havia eliminado o Barça das semifinais da Copa do Rei no início desta temporada.

Mas, antes de voltar suas atenções para a Europa, Griezmann e o Atlético têm outro objetivo neste sábado. "Deem tudo de si para ganhar a Copa: espírito de ’96", conclamaram os ultras ‘rojiblancos’ por meio de uma faixa, fazendo referência à histórica dobradinha (Liga e Copa do Rei) que o Atlético conquistou há 30 anos.

Repetir essa conquista dupla nesta temporada é agora impossível, já que o Barça, líder do campeonato espanhol, tem o título praticamente assegurado, com uma vantagem de 9 pontos sobre o Real Madrid e... 22 pontos sobre os colchoneros.

No entanto, o francês poderá erguer a Copa do Rei mais uma vez, um troféu que ele já conquistou anteriormente pelo Barcelona, em 2021, durante sua breve passagem pelo clube azulgrana.

"Espero que Deus e o destino lhe concedam aquilo que ele busca durante o tempo que lhe resta no clube", declarou o técnico do Atlético, Diego Simeone.

Tendo sido utilizado com parcimônia durante a primeira metade da temporada, o francês voltou a ter mais minutos de jogo nas partidas recentes. Mas independentemente de quanto tenha jogado, sua presença em campo sempre foi notada.

Griezmann desfruta dos últimos dias no Atleti

"Desde janeiro, recuperei meu lugar em campo. Estou jogando mais do que no início da temporada e estou gostando disso", disse Griezmann ao Canal+ na terça-feira, após a classificação da equipe para as semifinais da Champions.

"Ele é um gênio. Com o tempo, perceberemos que tivemos, e ainda temos, um gênio do futebol: alguém que faz a diferença, um jogador de verdadeira grandeza", afirmou Simeone, em elogio ao atleta.

Griezmann, de 35 anos, levará mais uma vez sua magia aos gramados neste sábado, no Estádio La Cartuja, em Sevilha, em busca de erguer um troféu que o Atlético já conquistou em dez ocasiões anteriores.

A mais recente ocorreu em 2013, contra o Real Madrid, a única que El Cholo conseguiu conquistar desde que assumiu o comando da equipe, em 2011.

Com o desfecho de sua campanha na Champions ainda em aberto, Griezmann, o maior artilheiro da história dos rojiblancos, tem agora a oportunidade de se despedir do Atlético de Madrid conquistando um grande título pela primeira vez desde a Liga Europa de 2018.

No entanto, os Colchoneros não podem baixar a guarda diante de uma Real Sociedad que vive um ressurgimento desde a chegada, em dezembro, do técnico americano Pellegrino Matarazzo.

"Devemos muito ao Rino porque desde a sua chegada as coisas mudaram muito", disse Oyarzabal nesta sexta-feira.

A Real é "uma equipe competitiva que sabe lutar, sabe jogar e possui diversas formas de atacar, pelo meio, pelas laterais ou por meio de infiltrações, contando bons jogadores e jovens", alertou Simeone.

O time basco busca o que seria seu quarto título da Copa do Rei, um troféu que espera erguer junto aos seus torcedores, tendo conquistado o último em 2020, no Estádio La Cartuja, que estava vazio devido à pandemia de covid-19.

"Estar de volta aqui novamente, cercados por todas as nossas famílias, todos os nossos amigos e todos os torcedores que estarão nos apoiando é motivo de orgulho e felicidade", concluiu Oyarzabal.



Veja também