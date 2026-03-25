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FUTEBOL INTERNACIONAL

Griezmann terá salário de R$ 54 milhões na MLS e só ficará atrás de Messi

Francês será o mais bem pago do Orlando City com ganhos quase três vezes maiores

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Antoine Griezmann, que está de saída do Atlético de MadridAntoine Griezmann, que está de saída do Atlético de Madrid - Foto: Thomas Coex/AFP

O francês Antoine Griezmann será um dos protagonistas da Major League Soccer ao trocar o Atlético de Madrid pelo Orlando City. Além do impacto esportivo, a transferência chama atenção pelo salto financeiro: o atacante passará a ser o segundo jogador mais bem pago da liga, atrás apenas de Lionel Messi.

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Atualmente, de acordo com o jornal A Bola, Griezmann recebe cerca de €9 milhões por ano no Atlético de Madrid — o equivalente a aproximadamente R$ 48,8 milhões anuais.

No Orlando City, o salário subirá para €10 milhões por temporada (cerca de R$ 54,3 milhões por ano) consolidando o francês como o mais bem pago do elenco com ampla vantagem.

Para efeito de comparação, o maior salário atual do clube pertence ao colombiano Luis Muriel, com cerca de US$ 3,45 milhões anuais, o que equivale a aproximadamente R$ 18 milhões. Ou seja, Griezmann passará a ganhar quase três vezes mais.

Só Messi ganha mais na MLS
Mesmo com o contrato robusto, o francês ainda ficará atrás de Lionel Messi no ranking salarial da liga. O argentino, que atua pelo Inter Miami, recebe pouco mais de €17 milhões por ano, cerca de R$ 92,3 milhões anuais.

A diferença reforça o novo patamar financeiro da MLS, que tem apostado em estrelas globais para ampliar sua visibilidade e receitas.

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