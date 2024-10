Grizzlies têm retorno de Ja Morant e Warriors estreiam com vitória na temporada da NBA

A- A+

Depois de uma temporada muito abaixo da média, o Golden State Warriors estreou com uma boa vitória na nova temporada da NBA. Jogando fora de casa, a equipe da Califórnia venceu o Portland Trail Blazers por 139 a 104 em noite de vitórias do Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, e do Memphis Grizzlies, que contou com o retorno de Ja Morant.

Em Portland, Stephen Curry e Andrew Wiggins lideraram os Warriors, que tentam esquecer a temporada passada, quando sequer entraram nos playoffs. Curry se aproximou de um "triple-double" com seus 17 pontos, 10 assistências e nove rebotes, enquanto Wiggins registrou 20 pontos. Foi a primeira vez que a dupla não contou com a parceria de Klay Thompson, que se transferiu para o Dallas Mavericks.

O reserva Buddy Hield saiu do banco para também ser um dos destaques da partida, com 22 pontos, cestinha do time visitante. O brasileiro Gui Santos ganhou cinco minutos em quadra, com três pontos, uma assistência e um rebote.

Pelos Trail Blazers, o maior pontuador também veio do banco. Scoot Henderson anotou 22 pontos. Deandre Ayton contribuiu com um "double-double": 10 pontos e 11 rebotes.

A partida em Portland marcou o reencontro entre Terry Stotts e o time da casa. Stotts foi o principal treinador do time entre 2012 e 2021. A partir desta temporada, ele reforça a comissão técnica dos Warriors. E já recebeu elogios do técnico Steve Kerr na estreia.

"Estamos definitivamente mais organizados neste ano, eu acho, do que estivemos no passado. Terry tem sido uma grande parte disso. Ele acrescentou muito à nossa equipe e nos deu algumas coisas diferentes que nos deixaram animados", declarou o técnico dos Warriors.

Também jogando fora de casa, o Memphis Grizzlies superou o Utah Jazz por 126 a 124. A grande estrela da noite em Salt Lake City foi Ja Morant, que voltou a defender os Grizzlies após uma temporada tumultuada, marcada por uma longa punição (por exibir uma arma nas redes sociais) e uma dura lesão.

Na noite desta quarta, ele voltou com tudo e foi um dos responsáveis pela vitória dos visitantes, com seus 22 pontos, 10 assistências e cinco rebotes. "Eu estava animado para estar de volta. Esses caras confiam e acreditam em mim toda vez que estou em quadra, então é justo que eu entre em campo e jogue bem", comentou.

O cestinha do time foi Santi Aldama, com 27. E Desmond Bane ajudou com 24. E o maior pontuador da partida foi o finlandês Lauri Markkanen, responsável por 35 pontos, em favor do Jazz.

Em outro bom jogo da noite, o Milwaukee Bucks mostrou força ao estrear na temporada com uma sólida vitória sobre o bom time do Philadelphia 76ers por 124 a 109, fora de casa. Como de costume, o grego Giannis Antetokounmpo comandou os Bucks, com um "double-double" de 25 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências.

Sem perder o ritmo da temporada passada, o grego formou boa dupla com Damian Lillard, cestinha da partida, com 30 pontos. Do outro lado da quadra, Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr. foram os principais nomes dos Sixers, com 25 e 21 pontos, respectivamente

As duas equipes estrearam com desfalques de peso. Khris Middleton ainda está fora dos Bucks, como aconteceu na reta final da temporada passada, enquanto o time da Filadélfia jogou sem Joel Embiid e Paul George no Wells Fargo Center.

Confira os resultados da última noite:

Detroit Pistons 109 x 115 Indiana Pacers

Toronto Raptors 106 x 136 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 109 x 124 Milwaukee Bucks

Miami Heat 97 x 116 Orlando Magic

Atlanta Hawks 120 x 116 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 123 x 111 Chicago Bulls

Houston Rockets 105 x 110 Charlotte Hornets

Utah Jazz 124 x 126 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 104 x 139 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 113 x 116 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quinta-feira (24):

- Washington Wizards x Boston Celtics

- Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

- Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

- Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder

