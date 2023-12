A- A+

EURO 2024 'Grupo da Morte' da Eurocopa-2024 tem Espanha, Itália, Croácia e Albânia; confira outras chaves A Alemanha, anfitriã do torneio, está no Grupo A ao lado de Escócia, Hungria e Suíça

Croácia, Itália e Albânia serão os adversários da cabeça de chave Espanha no Grupo B da primeira fase da Euro-2024, de acordo com o sorteio do torneio europeu de seleções realizado neste sábado (2) em Hamburgo, na Alemanha.

Com a atual campeã continental (Itália), o último vencedor da Liga das Nações (Espanha) e a Croácia, semifinalista da Copa do Mundo de 2022 no Catar e finalista quatro anos antes, este grupo B é teoricamente o mais forte dos seis em que foram distribuídos os 24 participantes.

A Eurocopa começará no dia 14 de junho do próximo ano com o duelo entre a seleção anfitriã, a Alemanha, e a Escócia, enquanto a final será disputada em Berlim, em 14 de julho. Hungria e Suíça serão os outros dois adversários da 'Mannschaft' no Grupo A.

A França, atual vice-campeã mundial, ficou no Grupo D com Áustria, Holanda e uma seleção dos playoffs (Polônia, Estónia, País de Gales ou Finlândia).

No C, a Inglaterra, que perdeu a final da última Eurocopa contra a Itália nos pênaltis, terá como adversários Sérvia, Eslovênia e Dinamarca.

Portugal do incansável Cristiano Ronaldo vai enfrentar Turquia, República Tcheca e uma seleção dos playoffs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão) na chave F.

Por fim, no Grupo E, a Bélgica enfrentará Eslováquia, Romênia e uma seleção dos playoffs (Israel, Islândia, Bósnia ou Ucrânia).

Confira abaixo, a configuração dos seis grupos da Euro-2024 após o sorteio realizado neste sábado em Hamburgo:

Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça

Grupo B: Espanha, Croácia, Itália, Albânia

Grupo C: Eslovênia, Dinamarca, Sérvia, Inglaterra

Grupo D: seleção vencedora da repescagem A, Holanda, Áustria, França

Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Romênia, seleção vencedora da repescagem B

Grupo F: Turquia, seleção vencedora da repescagem C, Portugal, República Tcheca

Repescagem A: Polônia, Estônia, País de Gales, Finlândia

Repescagem B: Israel, Islândia, Bósnia e Herzegovina, Ucrânia

Repescagem C: Geórgia, Luxemburgo, Grécia, Cazaquistão

