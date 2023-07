A- A+

PROTESTO Grupo de torcedores do Santa Cruz protesta na frente do Arruda; trânsito é prejudicado Entre os pedidos, estão a saída do presidente e a criação da SAF

Aproximadamente 50 torcedores do Santa Cruz protestam, na noite desta sexta-feira (14), em frente ao estádio do Arruda, localizado na Avenida Beberibe. Veículos estão impedidos de trafegar nos dois sentidos da via.

O grupo, que estendeu faixas pedindo a saída do presidente Antônio Luiz Neto (ALN) do clube coral e também a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ateou fogo em aproximadamente cinco pneus e também fez uso de fogos de artifícios.

Nos portões da sede do Santa Cruz, existem as frases “SAF JÁ” e “FORA ALN” penduradas.



