Grupo Globo fecha parceria inédita com NFL para exibir jogos no Brasil

Acordo garante aos fãs brasileiros experiência completa da liga de futebol americano, com jogos semanais, conteúdos exclusivos e Super Bowl LX

NFL firma acordo de transmissão com o Grupo GloboNFL firma acordo de transmissão com o Grupo Globo - Foto: Nelson ALMEIDA/AFP

A partir de 2025, os fãs de futebol americano no Brasil contarão com uma nova casa para acompanhar a NFL. O Grupo Globo anunciou nesta terça-feira um acordo com a liga profissional dos Estados Unidos para a exibição de partidas ao vivo em suas plataformas, com destaque para transmissões exclusivas entre agosto e fevereiro.

O canal sportv será o principal veículo da parceria, transmitindo três jogos por semana: um nas noites de quinta-feira e dois aos domingos. A cobertura começa já na estreia da temporada, marcada para 4 de setembro, com o confronto entre o Philadelphia Eagles, atual campeão, e o Dallas Cowboys. Um dos grandes destaques será o NFL São Paulo Game, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no dia 5 de setembro, diretamente da Arena Corinthians.

— A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega — afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo, ao ge.

Além da temporada regular, o pacote inclui jogos da pré-temporada, partidas em horário nobre como o Thursday Night Football e o Sunday Night Football, além de seis duelos dos playoffs e a grande final, o Super Bowl LX, agendado para 8 de fevereiro de 2026 — um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo. A cobertura se estenderá também aos programas jornalísticos e plataformas digitais da Globo, com conteúdos exclusivos ao longo de toda a temporada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NFL é composta por 32 equipes, divididas entre as conferências AFC e NFC. Cada time disputa 17 partidas na fase regular, buscando uma vaga nos playoffs. Avançam à fase eliminatória sete times de cada conferência — quatro campeões de divisão e três classificados via wild card, com base no desempenho ao longo do torneio.

— Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Globo, um dos maiores grupos de mídia do mundo, para oferecer aos mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil ainda mais acesso à liga. Nossos parceiros de distribuição são parte fundamental da nossa estratégia de crescimento global, e esta parceria com a Globo ao longo de toda a temporada reforça nossa abordagem inovadora e, ao mesmo tempo, conectada à relevância local deste importante mercado. Estamos ansiosos para proporcionar aos fãs ainda mais formas de acompanhar a NFL no Brasil — disse Gerrit Meier, diretor-geral e responsável pela NFL International.

Os playoffs seguem o formato de mata-mata até a decisão final, o Super Bowl, onde os campeões de cada conferência duelam pelo cobiçado Troféu Vince Lombardi, que homenageia o icônico técnico do Green Bay Packers, vencedor das duas primeiras edições do campeonato.

