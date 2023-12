Grupo Hip Hop Olinda promove final do Circuito Breaking Itinerante com programação gratuita

A- A+

O Grupo Hip Hop Olinda (H2O) realiza a etapa final do Campeonato Pernambucano de Dança de Rua - Circuito Breaking Itinerante (CBI) -, que acontece nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro (de sexta-feira até domingo). A programação ocupa dois locais recifenses: Aliança Francesa, no Derby, e MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães), na Boa Vista, respectivamente.



Este ano, a etapa final ocorre ao longo de três dias seguidos, com uma movimentação gratuita de atividades: Masterclass com Bouba Landrille Tchouda, dançarino e coreógrafo francês de origem camaronesa que marca presença na Aliança Francesa; Adote Battle, que é uma batalha show entre crianças que vai ser disputada no MAMAM; final CBI entre dupla mista - "Mateus & Catirina" e "Cypher's Queen & King".



A etapa final chega com o campeão geral definido, que é Júlio Cesar, conhecido como Zuko, 1º colocado geral no Ranking Estadual de Breaking. Ele já conta com 72 pontos ao longo do ano de 2023. Para a realização do CBI Final 2023, o projeto tem o apoio do Sesc Pernambuco, Aliança Francesa, Consulado Francês, Projeto Pazear e MAMAM.



Nesta temporada, as Bgirls Taw, Lolly, Mylena e Tarcia ficaram nas primeiras colocações do ranking feminino. Já na categoria masculino, os principais Bboys deste ano foram Yagami, Avatar, Tonico, Mancha, Raul Charada, Jessé Batista, El Jhon, Hiltys, Samuel Silva, Mole e Akira.





As etapas classificatórias da competição sempre acontecem durante todo o ano do calendário, movimentando cidades como Recife, Olinda e Igarassu, ambas na Região Metropolitana do Recife (RMR), além de municípios interioranos, entre eles Gravatá e Caruaru;



Principal campeonato de pontos corridos de Pernambuco, sendo destaque na cena, o CBI tem o objetivo de revelar bboys e bgirls para o mundo, agora com o sonho de chegar às Olimpíadas, visto que o breaking entrou para as modalidades olímpicas.



Organizado pelo Grupo Hip Hop Olinda, com produção dos artistas Rafael FX e Liuterry, o Circuito Breaking Itinerante integra o calendário da Competição Pernambucana de Danças Urbanas desde 2021. Ele sempre é realizado em etapas classificatórias, que definem o Ranking CBI (ranqueamento dos Bboys e Bgirls do Estado de Pernambuco).



“O CBI é considerado um marco no cenário da arte urbana pernambucana e tem sido colocado como um dos projetos mais proeminentes no Nordeste em termos de danças urbanas. Desde que começamos, o circuito já foi realizado em teatros, galerias de arte, museus, ateliês de pintura, bibliotecas e instituições como o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em Igarassu, e agora conclui sua temporada 2023 no MAMAM, um dos museus mais importantes do estado”, ressalta Liuterry.



O ranking pode ser acessado via redes sociais do Grupo Hip Hop Olinda e do Breaking Itinerante. “Na grande final, os melhores Bboys e as melhores Bgirls do estado na classificação do Ranking CBI disputam prêmios em dinheiro e também serão avaliados e avaliadas por pessoas do litoral, agreste e sertão de Pernambuco”, pontua Rafael FX.



Grupo Hip Hop Olinda



O H2O foi fundado em 2020 pelos produtores Liuterry e Rafael FX. O grupo desenvolve projetos culturais e iniciativas sociais no campo da arte-educação, além de promover atividades como o Manual Breaking Virtual, uma plataforma online de tutoriais sobre o breaking a partir de entrevistas com artistas do mundo inteiro e publicações de artigos e pesquisas sobre a dança breaking.



O Hip Hop Olinda também leciona gratuitamente aulas de grafite e danças urbanas para crianças e adolescentes da comunidade do Centro Social Urbano (CSU), no bairro de Rio Doce, em Olinda.



*Programação da final*



Dia 01/12 (sexta-feira)

Masterclass com Bouba Landrille Tchouda

Local: Aliança Francesa - Derby

Horário: 14h às 17h



Dia 02/12 (sábado)

Batalhas "Seven to Smoke - Footwork", "07 to Drink" e "Adote Battle".

Local: MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães) - Boa Vista

Horário: 13h às 18h



Dia 03/12 (domingo)

Batalhas "Final CBI" (dupla mista) - "Mateus & Catirina" e "Cypher's Queen & King".

Local: MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães) - Boa Vista

Horário: 13h às 18h

Veja também

Futebol Neo Química Arena pode ser palco de jogo da NFL