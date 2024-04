Grupo proprietário da Fórmula 1 anuncia compra de MotoGP por 4,5 bi de euros

A- A+

A empresa proprietária da Fórmula 1, a americana Liberty Media, anunciou nesta segunda-feira (1º) a compra da empresa que possui os direitos sobre o Mundial de MotoGP, Dorna Sports, com sede em Madri.

A Liberty Media comprará 86% da Dorna Sports, enquanto os dirigentes da empresa preservarão o controle das partes restantes, por um valor de 4,2 bilhões de euros (R$ 22,9 bilhões na cotação atual), incluindo dívidas.

"Estamos muito felizes por ampliar nosso portfólio no setor de esportes e do entretenimento com a aquisição do campeonato de MotoGP", afirmou o diretor-geral da Liberty Media, Greg Maffei, citado em comunicado.

"É uma empresa em desenvolvimento e queremos fazê-la crescer pelos fãs da MotoGP, as equipes, seus patrocinadores comerciais e nossos acionistas", acrescentou.

O diretor-geral da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, continuará no comando do campeonato de MotoGP, conforme noticiado pela Liberty Media.

"É o estágio ideal na evolução do MotoGP e estamos entusiasmados com este novo marco para a Dorna", disse Ezpeleta no mesmo comunicado.

A operação, que a Liberty Media espera concluir antes do final de 2024, deverá ser validada pelas autoridades reguladoras de diversas jurisdições, sinalizou o grupo americano.

