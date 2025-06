A- A+

Futebol Grupo responsável pela SAF do Santa Cruz encerra 'burburinho' sobre volta de Márcio Cadar Empresário foi afastado das atividades do grupo de investimento no mês passado

A Cobra Coral Participações S/A, grupo que está próximo de concretizar a compra da SAF do Santa Cruz, usou sua página no Instagram, nesta quarta-feira (25), para esclarecer um fato envolvendo o ex-integrante do grupo, o empresário Márcio Cadar.

Mais cedo, o empresário mineiro usou seu perfil oficial para repostar uma publicação feita pela Cobra Coral Participações. Diante da postagem, não demorou para os tricolores associarem o movimento a um retorno de Cadar à empresa responsável pela constituição da SAF do clube do Arruda.

Diante do burburinho, o grupo divulgou uma nota informando que Cadar não integra o quadro de investidores e nem exerce qualquer função na futura Sociedade Anônima do Futebol tricolor. Após o post, o próprio empresário comentou na publicação. Ele avisou para a torcida não "perder tempo com os gritos dos que temem o futuro" e "o que importa é o Santa Cruz - forte, livre e pronto para renascer das cinzas".

Ao lado de Vinícius Diniz, Márcio Cadar foi um dos principais nomes da Cobra Coral Participações em meio à apresentação da proposta vinculante, assinada pelo Santa Cruz, no início do ano. Ele ganhou "fama" pelas participações na internet, conquistando o carinho dos torcedores. No mês passado, por questões internas, acabou sendo afastado do projeto.

Confira a nota

A Cobra Coral Participações esclarece que o Sr. Marcio Cadar não integra o quadro de investidores nem exerce qualquer função na futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz Futebol Clube.



Durante a fase de estruturação do projeto, reconhecemos a contribuição do Sr. Cadar para que a SAF tricolor se tornasse possível. É compreensível que, durante esse processo, Marcio Cadar tenha desenvolvido uma relação afetiva com o clube e com a torcida, se tornando torcedor do Tricolor.



Nesse sentido, suas postagens pessoais expressam o desejo de um torcedor, que como outros, pensa no bem e no futuro do Santa Cruz e acredita na SAF como a melhor alternativa para o Clube.



Assim, a Cobra Coral não se responsabiliza por conteúdos ou manifestações divulgadas por Marcio Cadar ou qualquer outro torcedor em suas redes sociais ou outros meios de comunicação.



Seguimos comprometidos com a transparência e responsabilidade em todas as etapas do projeto de reestruturação do futebol do Santa Cruz. Com diálogo direto com o torcedor, evitando qualquer tipo de desinformação. Estamos certos de que esse é o melhor caminho para o futuro Tricolor.



Cobra Coral Participações

