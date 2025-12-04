A- A+

Sport Grupos políticos do Sport se unem e criam comitê visando planejamento 2026 Ideia é não deixar o clube parado em meio ao período eleitoral

Com o cenário político indefinido, as chapas que vão participar das eleições do Sport, no próximo dia 15, se movimentou para criar um comitê de transição do departamento de futebol. O intuito é dar andamento ao planejamento do clube para a próxima temporada até a data do pleito.

A chapa encabeçada por Branquinho indicou Antônio Júnior para representar o grupo; Candidato à presidência pelos Leões Pela Mudança, Matheus Souto representa a chapa ao lado de Marcus Vinícius, ex-diretor de futebol do clube. Já Manoel Veloso, ex-vice-presidente jurídico, e Leonardo Bivar, filho de Milton Bivar, integram o comitê pela chapa Sport Eterno.

A ideia do comitê partiu do Conselho Deliberativo. Nos próximos dias, o grupo vai tratar assuntos relacionados ao futebol profissional rubro-negro junto aos atuais diretores Enrico Ambrogini e Thiago Gasparino. A dupla, segundo apurou a reportagem, se despede da Ilha do Retiro no próximo dia 12, junto aos presidente e vice, Yuri Romão e Raphael Campos, respectivamente.

Uma das prioridades das três chapas será chegar em consenso pelo nome do próximo técnico do Sport. Desde a demissão de Daniel Paulista, César Lucena tem sido o responsável por dirigir a equipe nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Nas oito partidas com o auxiliar da casa no comando, o Leão acumulou oito derrotas.

