Copa do Rei Guadalajara x Barcelona: Copa do Rei coloca equipes frente a frente na terceira fase Veja onde assistir e as prováveis escalações das equipes para este duelo decisivo

Guadalajara e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 16, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pedro Escartín, pela terceira fase da Copa do Rei 2025/26. A partida é decisiva, disputada em jogo único, e apenas um dos times avança no torneio.

Barcelona estreia na Copa do Rei 2025/26

Líder da LaLiga e em bom momento na temporada, o Barcelona faz sua estreia na Copa do Rei enfrentando o Guadalajara, equipe de menor expressão no cenário nacional. Mesmo atuando fora de casa, o clube catalão busca confirmar a classificação e seguir na principal competição mata-mata do futebol espanhol.

Do outro lado, o Guadalajara aposta no mando de campo para tentar surpreender e avançar de fase diante de um adversário tradicional.

Onde assistir Guadalajara x Barcelona

A partida entre Guadalajara e Barcelona será transmitida com exclusividade no Brasil pela plataforma de streaming Disney+. O confronto começa às 17h (de Brasília), direto do Estádio Pedro Escartín.

Provável escalação do Guadalajara

O Guadalajara deve iniciar o jogo com a seguinte formação:

Amador Zarco; Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez; Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares; Alejandro Domingo, David Amigo, Salifo Mendes.

Provável escalação do Barcelona

O Barcelona deve entrar em campo com:

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Bernal, Eric García, Pedri, Raphinha, Fermín López, Lewandowski.

Confronto vale vaga na próxima fase

Por ser uma eliminatória em partida única, não há jogo de volta. Em caso de empate no tempo normal, a decisão segue para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.

Serviço

Guadalajara x Barcelona

Competição: Copa do Rei 2025/26 - 3ª fase

Data: Terça-feira, 16

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Pedro Escartín, Guadalajara

Transmissão: Disney+

