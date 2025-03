A- A+

FUTEBOL Guarani desiste de Léo Campos e perde 'braço de ferro' com Mirassol por atacante do Atlético-MG Mesmo sem conseguir fechar com esses nomes, o clube segue no mercado em busca de peças para fortalecer o elenco

O Guarani não teve sucesso nas negociações por dois reforços que estavam no radar para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube tentou a contratação do lateral-esquerdo Léo Campos, destaque do Velo Clube no Paulistão, mas as partes não chegaram a um acordo. Além disso, o time bugrino perdeu a disputa pelo atacante Luiz Filipe, do Atlético-MG, para o Mirassol.



Léo Campos, de 32 anos, disputou 12 partidas pelo Velo Clube neste ano e contribuiu com uma assistência. O jogador acumula passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, como Avaí, ASA, Confiança, Criciúma, Joinville, Cianorte, Botafogo-PB e Figueirense. O Guarani chegou a demonstrar interesse no lateral, mas a negociação não avançou e o clube decidiu desistir da contratação.

Já no caso de Luiz Filipe, o Guarani enfrentou forte concorrência do Mirassol, que está próximo de um acordo com o Atlético-MG para contar com o atacante. A possibilidade de disputar a Série A do Brasileirão pesou na decisão do jogador de 23 anos, que fez três jogos pela equipe mineira em 2025, mas perdeu espaço no elenco. Ele também já passou por São Bernardo e Goiás.

Mesmo sem conseguir fechar com esses nomes, o Guarani segue no mercado em busca de peças para fortalecer o elenco. Recentemente, o clube anunciou a contratação do zagueiro Rafael Werneck, de 20 anos, que teve passagens pelo Bayern de Munique. O jovem chega inicialmente para integrar a equipe sub-20, mas será observado pelo departamento de futebol profissional.

O Guarani estreia na Série C diante do Maringá, no estádio Brinco de Ouro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a data do confronto, mas a partida será disputada no mês de abril.



