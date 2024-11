A- A+

rebaixado Lanterna, Guarani empata com o Amazonas e confirma rebaixamento na Série B Com apenas 32 pontos, o time segue na última colocação, um a menos que o Brusque, também rebaixado nesta rodada

Depois de oito anos, o Guarani voltará a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Lanterna grande parte da Série B, o time de Campinas confirmou seu rebaixamento na 36ª rodada, ao ficar no empate sem gols contra o Amazonas, nesta terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Lanterna por 30 rodadas consecutivas, a queda do Guarani era questão de tempo. Com apenas 32 pontos, o time segue na última colocação, um a menos que o Brusque, também rebaixado nesta rodada. A distância para o CRB, primeiro time fora da zona de descenso é de sete pontos, faltando seis em disputa, não há mais esperança para o time campineiro.

Já o Amazonas apenas cumpre tabela nesta reta final de Série B. Na sua estreia na segunda divisão nacional, a equipe já tem permanência garantida para 2025 e não tem chances matemáticas de acesso, terminando a rodada em 11º lugar, com 49 pontos.

Precisando desesperadamente da vitória, o Guarani começou a partida com mais vontade. O time tomou as rédeas da partida, arriscando de longe e com demasiados cruzamentos na área. Luan Dias era o jogador que mais procurava o gol, com chutes perigosos, defendidos por Fabián Volpi.

O Amazonas, já sem pretensão alguma na competição, era tímido. Com o time misto em campo, se defendia bem, mas encontrava dificuldade nas transições e pouco chegava ao ataque. A melhor chance foi um cabeceio, sem direção, de Sassá, por cima da meta campineira.

A segunda etapa voltou mais aberta. Caio Dantas recebeu na área e Volpi começou a se tornar o pesadelo do Guarani em campo. O goleiro ainda faria grandes defesas em finalizações de Lucas Araújo e Heitor. A resposta manauara veio com Sassá, que arriscou de longe e Vladimir defendeu. A bola ainda tocou na trave antes de sair.

Logo depois, o goleiro ainda salvaria o chute à queima roupa de Enio. Com o passar do tempo, o desespero já tomava conta do time mandante, que partiu para o tudo ou nada. Na reta final, já desorganizado, o Guarani tentou o último suspiro, mas em vão e amargou mais um rebaixamento em sua história.

Na próxima rodada, o Guarani fará o confronto de rebaixados, diante do Brusque, vice-lanterna, no domingo, às 11h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Já o Amazonas atua no sábado, às 19h, contra o Goiás, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Ficha técnica

Guarani 0

Pegorari (Vladimir); Heitor, Matheus Mancini, Pedro Henrique (Douglas Bacelar) e Jefferson; Lucas Araújo (Estevão), Matheus Bueno, Luan Dias e Marlon Douglas (Marlon Maranhão); Lohan (Bruno Mendes) e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

Amazonas 0

Fabián Volpi; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Renan Castro (Sousa); Guilherme Xavier (Diego Torres), Luis Felipe (Fabiano), Jonny Uchuari (William Barbio) e Rafael Tavares (Cocote); Enio e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda.

Cartões amarelhos: Marlon Douglas, Marlon Maranhão e Pedro Henrique (Guarani); Luiz Felipe, Ezequiel, Fabiano, Enio e Renan Castro (Amazonas).

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento (MG).

Renda: R$ 20.200,00.

Público: 2.281 torcedores.

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).



Veja também

Série B Ceará goleia Botafogo-SP e tira Sport do G4 da Série B a duas rodadas do fim